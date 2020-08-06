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22:17 (мск), источник: ТАСС

«Севилья» и «Байер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы

ТАСС, 6 августа. Испанский футбольный клуб «Севилья» и германский «Байер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

«Севилья» одержала победу над итальянской «Ромой» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Серхио Регилон (22-я минута) и Юссеф Эн-Несири (44). В четвертьфинал «Севилья» встретится с победителем противостояния между греческим «Олимпиакосом» и английским «Вулверхэмптоном», которые свой матч проведут позднее в четверг.

Лига Европы 2019/2020
1/8 финала, 6.08.2020, 19:55

Севилья2Рома0

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в марте в Италии первые матчи противостояний 1/8 финала «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» не смогли пройти в дни, когда были сыграны стартовые встречи раунда. В этой связи Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение выявить победителей этих противостояний в одной игре на нейтральном поле. Матч «Интер» — «Хетафе» прошел в немецком Гельзенкирхене и завершился победой итальянцев со счетом 2:0, а «Севилья» и «Рома» сыграли в немецком Дуйсбурге.

В другом матче «Байер» обыграл шотландский «Рейнджерс» со счетом 1:0, автором единственного гола стал Мусса Диаби (51). Соперником «Байера» в четвертьфинале станет «Интер».

Лига Европы 2019/2020
1/8 финала, 6.08.2020, 19:55

Байер1Рейнджерс0

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. УЕФА принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Встречи четвертьфинала пройдут 10—11 августа, полуфинала — 16—17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф будут проходить без зрителей до особых указаний.

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