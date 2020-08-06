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22:52 (мск), источник: Sport24

Криштиану Роналду сменил прическу и порадовался возвращению Лиги чемпионов: фото

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме новый пост, посвященный возвращению Лиги чемпионов.

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«Прекрасный турнир вернулся!» — написал 35-летний португальский футболист, выложив свою фотографию.

Отметим, что Роналду сменил прическу: Криштиану сбрил кудри и теперь ходит с короткой стрижкой.

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«Ювентус» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Лионом». Игра состоится 7 августа в Турине. Первый матч завершился поражением «старой синьоры» со счетом 0:1.

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