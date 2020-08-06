Криштиану Роналду сменил прическу и порадовался возвращению Лиги чемпионов: фото

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Отметим, что Роналду сменил прическу: Криштиану сбрил кудри и теперь ходит с короткой стрижкой.

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«Ювентус» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Лионом». Игра состоится 7 августа в Турине. Первый матч завершился поражением «старой синьоры» со счетом 0:1.