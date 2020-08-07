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00:14 (мск), источник: ТАСС

Стали известны все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы

ТАСС, 7 августа. Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» и швейцарский «Базель» стали последними участниками четвертьфинала Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

«Вулверхэмптон» на своем поле в ответном матче 1/8 финала одержал победу над греческим «Олимпиакосом» со счетом 1:0, мяч на 9-й минуте с пенальти забил мексиканец Рауль Хименес. Первый матч завершился со счетом 1:1. В четвертьфинале «Вулверхэмптон» сыграет с испанской «Севильей».

Лига Европы 2019/2020
1/8 финала, 6.08.2020, 22:00

Вулверхэмптон Уондерерс1Олимпиакос П0

«Базель» в ответной встрече 1/8 финала дома обыграл германский «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне — 1:0, автором единственного гола стал Фабиан Фрай (88). Первый матч также завершился победой швейцарской команды — 3:0. Соперником «Базеля» в четвертьфинале станет украинский «Шахтер».

Лига Европы 2019/2020
1/8 финала, 6.08.2020, 22:00

Базель1Айнтрахт Ф0

В других матчах четвертьфинала английский «Манчестер Юнайтед» сыграет с датским «Копенгагеном», а итальянский «Интер» — с германским «Байером».

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. УЕФА принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Встречи четвертьфинала пройдут 10—11 августа, полуфинала — 16—17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф будут проходить без зрителей до особых указаний.

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