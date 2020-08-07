Стали известны все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы

Источник: AP 2020

«Вулверхэмптон» на своем поле в ответном матче 1/8 финала одержал победу над греческим «Олимпиакосом» со счетом 1:0, мяч на 9-й минуте с пенальти забил мексиканец Рауль Хименес. Первый матч завершился со счетом 1:1. В четвертьфинале «Вулверхэмптон» сыграет с испанской «Севильей».

Лига Европы 2019/2020 1/8 финала, 6.08.2020, 22:00 Вулверхэмптон Уондерерс 1 Олимпиакос П 0

«Базель» в ответной встрече 1/8 финала дома обыграл германский «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне — 1:0, автором единственного гола стал Фабиан Фрай (88). Первый матч также завершился победой швейцарской команды — 3:0. Соперником «Базеля» в четвертьфинале станет украинский «Шахтер».

Лига Европы 2019/2020 1/8 финала, 6.08.2020, 22:00 Базель 1 Айнтрахт Ф 0

В других матчах четвертьфинала английский «Манчестер Юнайтед» сыграет с датским «Копенгагеном», а итальянский «Интер» — с германским «Байером».