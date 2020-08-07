Стали известны все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы
ТАСС, 7 августа. Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» и швейцарский «Базель» стали последними участниками четвертьфинала Лиги Европы.
ТАСС, 7 августа. Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» и швейцарский «Базель» стали последними участниками четвертьфинала Лиги Европы.
«Вулверхэмптон» на своем поле в ответном матче 1/8 финала одержал победу над греческим «Олимпиакосом» со счетом 1:0, мяч на 9-й минуте с пенальти забил мексиканец Рауль Хименес. Первый матч завершился со счетом 1:1. В четвертьфинале «Вулверхэмптон» сыграет с испанской «Севильей».
«Базель» в ответной встрече 1/8 финала дома обыграл германский «Айнтрахт» из
В других матчах четвертьфинала английский «Манчестер Юнайтед» сыграет с датским «Копенгагеном», а итальянский «Интер» — с германским «Байером».
Лига Европы была приостановлена в марте