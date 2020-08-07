«Севилья» хороша, как при Эмери. «Вулверхэмптон» играет в Лиге Европы уже 378 дней!

Источник: AP 2020

Севильская заявка на трофей

«Севилья» — «Рома» — 2:0 (Регилон, 21. Эн-Несири, 44).

Когда Рамон Мончи работал в Риме, его не критиковал только ленивый, однако перед началом сезона он вернулся на хорошо знакомую ему должность спортивного директора «Севильи». Для андалусийцев этот специалист — легенда. Мончи имеет прямое отношение ко всем пяти победам в Кубке УЕФА и Лиге Европы, а выстроенная им обширная скаутская сеть и развитие игроков с их последующей продажей принесли клубу более 200 миллионов евро прибыли.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--be571791317210662e0b" data-vnd="be571791317210662e0b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=be571791317210662e0b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Новая версия «Севильи» — плод трудов Мончи, который развил невероятную активность на трансферном рынке. Чтобы оценить размах, достаточно сказать, что девять футболистов из стартового состава в игре с «Ромой» перешли в «Севилью» перед началом или по ходу текущего сезона. Мончи умеет договариваться: в четверг счет после блестящего сольного прохода открыл признанный лучшим левым защитником ла лиги Регилон. Андалусийцы продлили его аренду из «Реала», хотя в ближайшее время футболист должен перебраться в один из клубов АПЛ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eJKCvgkFFMo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В свою очередь «Рома» не смогла найти общий язык с «МЮ» и лишилась своего лучшего защитника Смоллинга. Впрочем, «волкам» были важнее другие переговоры, и как раз в день матча было объявлено: Джеймс Палотта за 591 миллион евро продал клуб американскому миллиардеру Дэну Фридкину. Римляне потеряли в цене из-за коронавируса, зато теперь новый владелец может направить сэкономленные средства на усиление состава.

Читайте также Стали известны все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы

Нынешний оказался несостоятелен на фоне находящейся в блестящей форме «Севильи». Это — прямая заслуга Хулена Лопетеги, который после скандального увольнения из сборной Испании перед стартом ЧМ-2018 провалился в «Реале», но доказал всем, что является классным специалистом. Конечно, ему подобрали интересный состав, однако объединить многочисленных новичков в слаженный ансамбль в кратчайшие сроки удается только настоящим мастерам своего дела.

Казалось бы, недавно завершившая выступления в серии А «Рома» должна иметь преимущество, однако не проводившая официальных матчей с 19 июля «Севилья» разрывала оборону соперника на части. Особенно хорош был лидер андалусийцев Окампос. В эпизоде со вторым голом аргентинец легко ушел от подката защитника и вывел на пустые ворота Эн-Несири. После этого не знающая поражения уже 18 матчей «Севилья» получила возможность играть по счету и беречь силы перед четвертьфиналом.

С таким уровнем готовности испанцы могут замахнуться на шестую победу во втором по статусу еврокубке.

Севилья (Севилья) Все о команде

В их пользу даже статистика: прежде каждый выход «Севильи» в восьмерку лучших приводил к завоеванию трофея. Вылет же «Ромы» порадовал ту часть Рима, где болеют за «Лацио». Теперь ничто не помешает занявшим в серии А четвертое место «орлам» сыграть в Лиге чемпионов.

Команда Нуну остановила Вальбуэна

«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос» — 1:0 (Рауль Хименес, 8, с пенальти).

Первый матч — 1:1.

Чемпионы Греции по ходу этого сезона серьезно потрепали нервы английским клубам. В групповом турнире Лиги чемпионов отыграли у «Тоттенхэма» отставание в два мяча (2:2), а в ответном матче в Лондоне сами дважды забили к 19-й минуте. И пусть Жозе Моуринью взбодрил все же добившихся волевой победы «шпор» (4:2), «Олимпиакос» показал, что способен на многое. Пирейская команда продемонстрировала это уже в Лиге Европы, где ее списали со счетов после домашнего проигрыша «Арсеналу» (0:1). Однако на «Эмирейтс» греки одержали невероятную по драматизму победу с решающим голом на исходе дополнительного времени (2:1).

Впрочем, в этот раз все пошло не так. Проблемы начались еще до игры, когда на тренировке получил травму основной голкипер Жозе Са. Сменивший его француз Аллен уже в дебюте привез глупейший пенальти, вдали от ворот толкнув в спину Даниэла Поденсе, которого в январе «Олимпиакос» продал «волкам» за 20 миллионов евро. Рауль Хименес, чье будущее связывают с «Ювентусом» или «МЮ», с «точки», естественно, не промахнулся и отпраздновал недавнее рождение дочери. Мексиканец забил 10-й еврокубковый гол и обновил рекорд «Вулверхэмптона», который не выступал в континентальных турнирах 39 лет.

Затем отличная атака греков завершилась взятием ворот, которое отменили из-за зафиксированного ВАР микроскопического офсайда. У «Олимпиакоса» по традиции выделялся Вальбуэна. 35-летний полузащитник еще весной получил от клуба новый годичный контракт, и атака с его участием едва не принесла гостям ничью. Англичан спас Руй Патрисиу, вытащивший в концовке сложнейший удар Хассана. Вместо Вальбуэна дальше идет другой бывший игрок московского «Динамо» — главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну. «Волки» вышли в четвертьфинал еврокубка впервые с 1972 года, а их текущая кампания длится больше года (378 дней), стартовав 25 июля 2019-го.

«Базель» неуязвим после «Краснодара»

«Байер» — «Рейнджерс» — 1:0 (Диаби, 51).

Первый матч — 3:1.

«Базель» — «Айнтрахт» — 1:0 (Фрай, 88).

Первый матч — 3:0.

Еще в двух парах интрига исчезла в марте, когда «Байер» и «Базель» добились уверенных гостевых побед и забили по три мяча. Матч леверкузенцев запомнится двумя моментами. Во-первых, дебютом в еврокубках 17-летнего Вирца, который в начале лета стал автором самого юного гола в истории бундеслиги. Во-вторых, успехом Диаби. Воспитанника «ПСЖ», который за сезон превратился в одну из важнейших фигур в системе Петера Боса, открыл свой еврокубковый лицевой счет.

Что касается «Базеля», то до четверга он выиграл на своем поле шесть кряду домашних матчей Лиги Европы. Эта серия едва не прервалась, но в концовке ее продлил сольный проход Фрая, который обвел голкипера и поразил пустые ворота. Перед встречей с «Шахтером» швейцарский клуб может похвастаться пятью подряд сухими еврокубковыми победами. Последний раз в текущем турнире «Базель» пропускал и уступал еще 28 ноября — «Краснодару» (0:1).

В ¼ финала сыграют:

10 августа, понедельник. «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген», «Интер» — «Байер».

11 августа, вторник. «Шахтер» — «Базель», «Вулверхэмптон» — «Севилья».