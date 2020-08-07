Казахстанским футбольным клубам называли условия участия в турнирах УЕФА

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УЕФА и генеральные секретари 55 национальных ассоциаций, в том числе Казахстана, провели видеоконференцию и обсудили возобновление соревнований УЕФА в свете текущей ситуации. В первую очередь — соревнований среди клубов, сборных и молодежи. Это особенно важно в свете предстоящего старта квалификации к новому сезону европейских клубных турниров — Лиги чемпионов и Лиги Европы, передает zakon.kz.

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Дискуссия о клубных турнирах главным образом была посвящена предстоящим отборочным раундам. УЕФА подробно прокомментировал опубликованное недавно Приложение I к регламенту Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2020/21. В нем оговариваются действия в случае ограничений передвижения и положительных тестов на COVID-19, которые могут повлиять на ход соревнований.

В Лиге чемпионов Казахстан представит чемпион страны «Астана», столичный клуб стартует с первого квалификационного раунда. Игра пройдет 18 или 19 августа. В Лиге Европы от нашей страны с первого раунда квалификации стартуют алматинский «Кайрат» и шымкентский «Ордабасы» (матчи 27 августа), а кызылординский «Кайсар» начнет выступление в Лиге Европы сразу со второго раунда как обладатель Кубка Казахстана (матчи 17 сентября).

УЕФА подчеркнул, что, возможно, некоторые матчи потребуется перенести на нейтральные поля, чтобы соблюсти транспортные и карантинные ограничения, установленные властями. Также европейский футбольный союз представил конкретные сценарии действий в подобных случаях.

В этой связи УЕФА благодарит четыре ассоциации (Польши, Венгрии, Греции и Кипра) за сотрудничество. Они согласились предоставить нейтральные поля в случе необходимости. Эти страны подготовят стадионы на определенные игровые дни и организуют транспортный коридор, чтобы команды могли приехать и провести свои матчи без ограничений.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

В то же время, по информации грузинского издания «Лело», Грузия готова приютить казахстанские клубы, если они не смогут проводить международные матчи у себя на Родине из-за ограничений на пересечение границы страны. Тем более, что по ранее имевшейся информации, наша страна поанирует в скором времени открыть рейсы в Грузию.

Согласно новым правилам, отборочные игры к Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2020/21 в связи с пандемией коронавируса будут состоять из одного матча, кроме заключительного раунда отбора ЛЧ. Перед каждой жеребьевкой европейских клубных турниров УЕФА будет публиковать список всех известных ограничений на передвижение между странами.

За двое суток до жеребьевки клубы должны проинформировать УЕФА об имеющихся ограничениях, проконсультировавшись перед этим с национальной федерацией. Если информация не поступит в необходимый срок, УЕФА будет считать список ограничений окончательным. Если клуб не проинформирует УЕФА до полуночи за два дня до жеребьевки и не сможет из-за этого провести матч на домашней арене, то команде будет засчитано поражение со счетом — 0:3.

Матчи, как правило, должны проходить на домашних аренах клубов. При наличии ограничений, которые не позволяют провести игру на домашней арене, клуб-хозяин должен предоставить альтернативное место проведения матча, которое может быть и в другой стране при условии отсутствия ограничений, мешающих проведению игры. Если принимающая сторона не обеспечит проведение матча на другом стадионе, команде-хозяину будет засчитано поражение — 0:3.

В случае, если УЕФА сочтет информацию об ограничениях от государственных властей неточным или сами ограничения недостаточными, организация может принять решение о переносе матча в другое место. Хозяева будут нести ответственность за проведение игры и будут нести расходы, связанные с ней. Если какая-то из команд откажется участвовать в матче, то ей будет засчитано поражение. Клубы имеют право договориться о проведении матча на нейтральном поле, если он будет сыгран на в стране, входящей в УЕФА. Если государственные власти введут новые ограничения уже после утверждения места проведения матча, это не будет приниматься во внимание.

Поэтому, если провести игру на утвержденной арене не представляется возможным, хозяевам будет засчитано поражение — 0:3. В случае отказа обоих клубов участвовать в матче, игра не проводится, а оба участника дисквалифицируются.

Добавим, что в УЕФА не исключили, что некоторые международные матчи национальных сборных придется проводить на нейтральных стадионах.