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21:49 (мск), источник: Газета.Ру

Стали известны составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал»

Стали известны составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

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«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Ляпорт, Де Брейне, Фоден, Стерлинг, Жезус, Кансело, Фернандиньо, Родриго, Гюндоган,

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Модрич, Азар, Родриго, Бензема, Варан, Менди, Каземиро.

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