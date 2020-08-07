Стали известны составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал»

Стали известны составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал»

Стали известны составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».