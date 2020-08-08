«Ювентус» обыграл «Лион» благодаря дублю Роналду, но не смог пройти в четвертьфинал ЛЧ

«Лион» открыл счёт на 12-й минуте встречи, Мемфис Депай реализовал пенальти. В конце первого тайма Криштиану Роналду ударом с точки сравнял счёт. На 60-й минуте Роналду исполнил дальний удар, мяч залетел в девятку ворот «Лиона».
Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером. Ему помогали ассистенты Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный рефери — Анастасиос Сидиропулос из Греции.
Несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов из-за правила гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.