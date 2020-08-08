«Ювентус» обыграл «Лион» благодаря дублю Роналду, но не смог пройти в четвертьфинал ЛЧ

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«Лион» открыл счёт на 12-й минуте встречи, Мемфис Депай реализовал пенальти. В конце первого тайма Криштиану Роналду ударом с точки сравнял счёт. На 60-й минуте Роналду исполнил дальний удар, мяч залетел в девятку ворот «Лиона».

Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером. Ему помогали ассистенты Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный рефери — Анастасиос Сидиропулос из Греции.

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