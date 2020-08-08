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19«Зенит» — супер! Лучшие кадры матча с «Локомотивом»
9Золотой дубль «Зенита»
00:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» обыграл «Лион» благодаря дублю Роналду, но не смог пройти в четвертьфинал ЛЧ

В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» одержал победу над «Лионом». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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«Лион» открыл счёт на 12-й минуте встречи, Мемфис Депай реализовал пенальти. В конце первого тайма Криштиану Роналду ударом с точки сравнял счёт. На 60-й минуте Роналду исполнил дальний удар, мяч залетел в девятку ворот «Лиона».

Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером. Ему помогали ассистенты Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный рефери — Анастасиос Сидиропулос из Греции.

Ювентус (Турин)

Несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов из-за правила гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.

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