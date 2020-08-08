«Реал» во второй раз уступил «Манчестер Сити» и вылетел из Лиги чемпионов

На 9-й минуте матча счёт открыл Рахим Стерлинг — Габриэл Жезус отобрал мяч у Рафаэля Варана и сделал передачу на Стерлинга, после чего тот поразил ворота при отыгранном вратаре. На 28-й минуте матча Карим Бензема сравнял счёт — Родриго от лицевой исполнил удачный заброс к линии вратарской «Сити», и Бензема без сопротивления головой направил мяч в ворота. В середине второго тайма Варан ошибся во второй раз: когда он пытался головой скинуть мяч на вратаря, Жезус перехватил мяч и пробил точно в цель мимо вышедшего на встречу Тибо Куртуа.