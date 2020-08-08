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00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» во второй раз уступил «Манчестер Сити» и вылетел из Лиги чемпионов

Сегодня, 7 августа, «Манчестер Сити» принимал мадридский «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

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На 9-й минуте матча счёт открыл Рахим Стерлинг — Габриэл Жезус отобрал мяч у Рафаэля Варана и сделал передачу на Стерлинга, после чего тот поразил ворота при отыгранном вратаре. На 28-й минуте матча Карим Бензема сравнял счёт — Родриго от лицевой исполнил удачный заброс к линии вратарской «Сити», и Бензема без сопротивления головой направил мяч в ворота. В середине второго тайма Варан ошибся во второй раз: когда он пытался головой скинуть мяч на вратаря, Жезус перехватил мяч и пробил точно в цель мимо вышедшего на встречу Тибо Куртуа.

Первый матч противостояния также завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, а мадридский клуб завершил выступление в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

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