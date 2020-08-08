«Манчестер Сити» и «Лион» вышли в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского «Манчестер Сити» и французского «Лиона» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского «Манчестер Сити» и французского «Лиона» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ответном матче 1/8 финала «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» со счетом 2:1. В их первой встрече в испанской столице англичане выиграли точно с таким же результатом.
Соперником манчестерского клуба в четвертьфинале будет «Лион», одолевший по сумме двух матчей итальянский «Ювентус». На своем поле французская команда выиграла со счетом 1:0, а в Турине уступила 1:2, и благодаря голу, забитому на чужом поле, прошла дальше.
Еще две ответные встречи 1/8 финала состоятся 8 августа: «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Челси» (Лондон, Англия; первый матч — 3:0), «Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия; первый матч — 1:1).
Две пары участников четвертьфинальной стадии ЛЧ уже известны: «Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания), «Аталанта» (Бергамо, Италия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция).
Начиная с четвертьфинала матчи чемпионской Лиги пройдут с 12 по 23 августа на футбольных аренах в Португалии.