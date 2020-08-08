«Манчестер Сити» и «Лион» вышли в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» со счетом 2:1. В их первой встрече в испанской столице англичане выиграли точно с таким же результатом.

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий «Манчестер Сити» выбил «Реал» из Лиги чемпионов

Соперником манчестерского клуба в четвертьфинале будет «Лион», одолевший по сумме двух матчей итальянский «Ювентус». На своем поле французская команда выиграла со счетом 1:0, а в Турине уступила 1:2, и благодаря голу, забитому на чужом поле, прошла дальше.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Дубля Роналду не хватило: «Лион» прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Еще две ответные встречи 1/8 финала состоятся 8 августа: «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Челси» (Лондон, Англия; первый матч — 3:0), «Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия; первый матч — 1:1).

Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 8.08.2020, 22:00 Бавария - Челси -

Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 8.08.2020, 22:00 Барселона - Наполи -

Две пары участников четвертьфинальной стадии ЛЧ уже известны: «Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания), «Аталанта» (Бергамо, Италия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция).