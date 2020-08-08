Роналду пропустит четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за десять лет

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35-летний форвард отметился дублем в ответном матче против «Лиона» в рамках 1/8 финала турнира. Несмотря на победу (2:1) итальянский клуб не сумел пробиться в следующий раунд еврокубка. На счету португальца все семь забитых мячей команды в плей-офф ЛЧ.

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В другом матче 1/8 финала «Манчестер Сити» переиграл мадридский «Реал», пробившись в следующую стадию турнира. Подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли соперников со счетом 2:1.

Ювентус (Турин) Все о команде

В сезоне-2009/2010 Роналду не сумел попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов, будучи на тот момент футболистом «Реала». Тогда «сливочных» из турнира так же по сумме двух встреч выбил «Лион».

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