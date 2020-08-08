Рекорд Роналду не спас «Ювентус», Варан «прибил» «Реал»: итоги дня в ЛЧ

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«Манчестер Сити» (Англия) — «Реал» (Испания) — 2:1 (4:2 в сумме)

Афиша матча в Манчестере могла бы претендовать на финальный поединок Лиги чемпионов, но жеребьевка свела команды Зинедина Зидана и Хосепа Гвардиолы уже на самой ранней стадии плей-офф. Первый матч «Реала» и «Сити» состоялся еще в феврале и завершился выездной победой англичан со счетом 2:1.

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В прошлом розыгрыше турнира «Королевский клуб» вылетел как раз на стадии 1/8 финала, сенсационно уступив дерзкому «Аяксу». Аналогичный результат во второй Лиге чемпионов кряду явно не вписывался в планы Зидана, успевшего привить фанатам «Реала» максимальные ожидания от европейской кампании мадридской команды.

Манчестер Сити (Манчестер) Все о команде

Испанцы попробовали взять игру под свой контроль с первых минут, но планам «Реала» на активное начало матча не было суждено сбыться. Уже на девятой минуте Рафаэль Варан не смог придумать, что же ему делать с мячом в своей штрафной, и подарил его Габриэлю Жезусу. Бразилец не стал отказываться от подарка и переправил его партнеру, поразившему ворота.

Реал (Мадрид) Все о команде

«Реалу» не хватало Серхио Рамоса, получившего красную карточку еще в февральском матче. Мадридцы позволяли «Сити» спокойно подходить к своей штрафной, но подопечным Гвардиолы каждый раз немного не хватало точности для второго гола. Испанцы же выбирались в разящие контратаки, одна из которых и привела к голу Карима Бензема на исходе первого получаса игры, вернув интригу в противостоянии испанцев и англичан.

Главным действующим лицом матча во втором тайме вновь стал французский защитник «Реала». Варан в очередной раз проявил свою щедрость и сделал еще один «подарок» Жезусу, выведя его один на один с Тибо Куртуа после неудачной скидки. Бразилец воспользовался своим шансом и установил окончательный счет матча — 2:1. «Реал» второй год подряд не смог пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Сити» отправляется в Лиссабон, где примет участие в «Финале восьми», и сохраняет шансы на долгожданную победу в Лиге чемпионов.

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«Ювентус» (Италия) — «Лион» (Франция) — 2:1 (2:2)

Начало матча выдалось результативным и в параллельной встрече. «Ювентус» выходил на игру с «Лионом» с намерением доказать своим болельщикам, что поражение в первом матче с французами было нелепой случайностью. Маурицио Сарри приглашали в Турин с конкретной целью — выиграть Лигу чемпионов. Однако вылет на первой же стадии плей-офф мог заставить боссов «Старой синьоры» задуматься о смене главного тренера.

Ювентус (Турин) Все о команде

«Ювентус» хоть и обеспечил себе досрочное чемпионство в Италии, но растерял много очков в последних турах Серии А, опередив «Интер» лишь на один балл в турнирной таблице. Туринцы также не смогли выиграть Кубок страны, уступив в решающем матче «Наполи», чем вызвали бурю негодования у болельщиков. Сохранить репутацию среди фанатов Сарри мог только при успешном выступлении в Лиге чемпионов, но уже на десятой минуте матча с «Лионом» туринцы заработали пенальти в свои ворота.

Олимпик (Лион) Все о команде

Мемфис Депай исполнил издевательскую паненку, заставив сидевшего в запасе Джанлуиджи Буффона схватиться за голову. Для выхода в четвертьфинал «Ювентусу», испытывающему проблемы в атаке в последних матчах, нужно было забивать три мяча. Ноша спасителя туринского клуба легла на Криштиану Роналду. Португалец сравнял счет в концовке первого тайма ударом с 11-метровой отметки.

Роналду не получал должной поддержки у чужих ворот из-за отсутствия лучшего футболиста минувшего розыгрыша Серии А — Пауло Дибалы. Аргентинец остался в запасе из-за повреждения и вышел на замену за двадцать минут до конца матча. Но завершить встречу десятому номеру туринцев не удалось, дискомфорт заставил его покинуть поле спустя 15 минут.

Португальцу удалось вернуть болельщикам «Ювентуса» надежду на проход в следующий раунд Лиги чемпионов — вратарь «Лиона» не смог парировать дальний удар Роналду на 60-й минуте. Второй гол в ворота французов стал для форварда 37-м в сезоне за «Старую синьору». Ни одному игроку туринцев ранее не покорялась эта отметка, а предыдущий рекорд (35 мячей) держался 95 лет.

Дубля Роналду не хватило туринцам для выхода в четвертьфинал. «Ювентус» сенсационно уступил «Лиону» по итогам двух матчей и завершил свое выступление в сезоне-2019/20. Команда Руди Гарсии, сыгравшая второй официальный матч за пять месяцев, выглядела дисциплинированно и воспользовалась проблемами итальянцев в обороне.

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Соперником «Лиона» в четвертьфинале Лиги чемпионов станет «Манчестер Сити». Противостояние команд Гвардиолы и Гарсии пройдет в формате одного матча, который состоится 15 августа в 22:00 по московскому времени.