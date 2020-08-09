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09:29 (мск), источник: Sports.Ru

Криштиану Роналду: Для «Юве» сезон завершился раньше, чем мы ожидали. Фанаты требуют большего

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги сезона.

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«Сезон-2019/20 завершился для нас намного позже обычного, но все равно раньше, чем мы ожидали.

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Пришло время все осмыслить, проанализировать взлеты и падения, ведь критическое мышление — единственный путь к тому, чтобы стать лучше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такой большой клуб, как «Ювентус», должен всегда думать и работать так, как делают это лучшие в мире. Тогда можно называть себя одним из лучших и самых больших клубов мира.

Очередная победа в Серии А в столь сложный год стала предметом нашей гордости. Лично я забил 37 голов за «Ювентус» и 11 за сборную Португалии и благодаря этому смотрю в будущее с желанием становиться все сильнее и сильнее с каждым годом.

Ювентус (Турин)

Но фанаты требуют от нас большего, ожидают от нас большего. И нам нужно проявить себя, нужно соответствовать самым высоким ожиданиям.

Пусть этот короткий перерыв поможет нам всем принять лучшие решения касательно будущего и вернуться более сильными, более нацеленными на успех, чем когда-либо прежде", — написал Роналду в инстаграме.

«Ювентус» в завершившемся сезоне выиграл чемпионат Италии, уступил в финале Кубка Италии и в матче за Суперкубок Италии, а вчера по сумме двух встреч вылетел из Лиги чемпионов от «Лиона» на этапе 1/8 финала.

По итогам сезона главный тренер Маурицио Сарри был уволен.

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