«Бавария» во второй раз разгромила «Челси»

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На 10 минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который успешно реализовал Роберт Левандовский. Через 14 минут Иван Перешич развил успех. Но перед перерывом Темми Абрахам отыграл один гол.

Но исход борьбы был предрешен. Во втором тайме Корентен Толиссо отправил третий мяч в ворота лондонцев, а затем Левандовскийоформил дубль и установил окончательный счет — 4:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UZENwde9tq0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.