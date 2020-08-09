«Бавария» во второй раз разгромила «Челси»
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и английским «Челси» завершился крупной победой мюнхенцев 4:1. В первой встрече чемпион Германии выиграл 3:0.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и английским «Челси» завершился крупной победой мюнхенцев 4:1. В первой встрече чемпион Германии выиграл 3:0.
На 10 минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который успешно реализовал Роберт Левандовский. Через 14 минут Иван Перешич развил успех. Но перед перерывом Темми Абрахам отыграл один гол.
Но исход борьбы был предрешен. Во втором тайме Корентен Толиссо отправил третий мяч в ворота лондонцев, а затем Левандовскийоформил дубль и установил окончательный счет — 4:1.
«Бавария» довольно легко преодолела лондонский барьер и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Теперь мюнхенцев ждет встреча с «Барселоной».