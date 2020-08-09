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00:25 (мск), источник: Sport24

«Барса» разобралась с «Наполи», «Бавария» выиграла у «Челси» 7:1 по сумме двух встреч. Сегодня в ЛЧ без сенсаций

Никто из фаворитов не вылетел.

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Вчера в Лиге чемпионов был огненный день — «Ювентус» сенсационно вылетел от «Лиона», «Ман Сити» относительно ожидаемо выбил «Реал», но все равно на «Этихаде» было жарко. Сегодня афиша тоже неплохая, хотя в паре «Бавария» — «Челси» все понятно давным давно. Еще до корона-апокалипсиса мюнхенцы уничтожили команду Лэмпарда в Лондоне — 3:0. Так что ответка была формальностью. А вот «Барса» ничего себе не обеспечила — 1:1 в Неаполе, и мега-важная игра в Барселоне. Сегодня.

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У «Барселоны» миллион проблем — так что «Наполи» не считался безнадежным аутсайдером. Ну, зато у «Барсы» всегда есть Месси — он, понятно, в стартовый состав попал. Как и Суарес с Гризманном — все самые статусные форварды каталонцев в основе. Не совсем стандартный выбор для Сетьена.

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А вот и состав «Наполи». Гаттузо не стал парковать никаких автобусов (по крайней мере схематических) и выбрал классические 433. Кальехон, Инсинье и Мертенс должны были отвечать за голы, министр обороны Кулибали со сложнейшей миссией «остановить Месси» — тоже на месте.

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Спойлер: «Наполи» это не удалось. Лео оперативно заработал угловой — Ленгле воткнул мяч в сетку головой. А потом и забил свой обыкновененький гол. Ну, всего лишь пошел на четырех (!) защитников «Наполи», сохранил мяч и ввинтил его в угол. Делов-то. Очередная магия Лео — и «Барса» получила 2:0. А это, по сути, выход в следующий раунд.

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«Наполи» смотрелся очень прилично, Мертенс уже на второй минуте зарядил в штангу, но… в «Барселоне» работает Месси. По сути, все голы и моменты «Барсы» он создал в режиме «соло». Ну, с небольшой помощью партнеров. Скажем, на 30-й минуте Де Йонг вырезал мега-пас на Лео — и тот в упор швырнул мяч мимо Оспины. 3:0! Но даже гениям нельзя играть рукой — гол отменил VAR.

В концовке тайма было топовое шоу c пенальти. Сначала Кулибали привез идиотский 11-метровый — выбивая мяч, не заметил Месси — и со всей дури врезал Лео по ноге. А не по мячу. Долгий VAR — личный вердикт Чакыра — и все же пенальти. Пока Месси было больно, Суарес сделал больному всему Неаполю. Четкий пенальти, и официальные 3:0. Ну, зато «Наполи» успел заработать и свой 11-метровый! Инсинье тоже разобрался с кипером — и вот уже минус 2 для «Наполи». Мини-надежда на второй тайм.

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Но этот самый тайм — полная тоска. У «Наполи» не хватило ресурсов на камбэк. Ну, а «Барса»… Сник Месси, сникла и его команда. Будем считать, что «Барселона» «уверенно контролировала ход матча». Это не совсем так, но все же. 3:1 — уверенная (по счету) победа «Барселоны». И очередной супер-перфоманс Месси.

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Ах да, «Бавария» и «Челси». Ну, тут все рутинно: команда Флика вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Кто бы сомневался. Лондонцы, конечно, настроились на камбэк — Лэмпард даже выпустил наконец-то Канте в старте. Но не помогло. «Бавария» издевательски легко забила два быстрых гола — на 10-й и 24-й минутах (Левандовски с пенальти, Перишич не с пенальти). Кстати, Ленгле и Месси в Каталонии отличились почти синхронно — 10-я и 23-я. Один и тот же сюжет у двух матчей ЛЧ!

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Но в Мюнхене все было уж совсем спокойно. 5:0 по сумме двух встреч в середине первого тайма второго матча. Не такого обычно ждешь от вывески «Бавария» — «Челси». Ну ничего — в следующем сезоне лондонцы будут намного сильнее. Да и в этом они напоследок хоть поиграли в футбол — и даже забили два гола до перерыва. Но VAR засчитал только один — мяч Хадсона-Одои отменили из-за офсайда. Зато Абрахам легально воспользовался ошибкой Нойера на выходе.

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Но никакого камбэка в Мюнхене не случилось. Толлисо и Левандовски обеспечили еще два гола в ворота «Челси». 4:1 — еще один разгром «Челси». Лондонцы ждут обновленный топ-состав и новую ЛЧ. Ну, а «Бавария» с шикарным Левандовски явно нацелена только на одно в этой Лиге чемпионов — победу. Но уже в четвертьфинале, в Лиссабоне, у Мюнхена топовый соперник — собственно, «Барселона».

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