«Барса» разобралась с «Наполи», «Бавария» выиграла у «Челси» 7:1 по сумме двух встреч. Сегодня в ЛЧ без сенсаций
Никто из фаворитов не вылетел.
Никто из фаворитов не вылетел.
Вчера в Лиге чемпионов был огненный день — «Ювентус» сенсационно вылетел от «Лиона», «Ман Сити» относительно ожидаемо выбил «Реал», но все равно на «Этихаде» было жарко. Сегодня афиша тоже неплохая, хотя в паре «Бавария» — «Челси» все понятно давным давно. Еще до
У «Барселоны» миллион проблем — так что «Наполи» не считался безнадежным аутсайдером. Ну, зато у «Барсы» всегда есть Месси — он, понятно, в стартовый состав попал. Как и Суарес с Гризманном — все самые статусные форварды каталонцев в основе. Не совсем стандартный выбор для Сетьена.
А вот и состав «Наполи». Гаттузо не стал парковать никаких автобусов (по крайней мере схематических) и выбрал классические 433. Кальехон, Инсинье и Мертенс должны были отвечать за голы, министр обороны Кулибали со сложнейшей миссией «остановить Месси» — тоже на месте.
Спойлер: «Наполи» это не удалось. Лео оперативно заработал угловой — Ленгле воткнул мяч в сетку головой. А потом и забил свой обыкновененький гол. Ну, всего лишь пошел на четырех (!) защитников «Наполи», сохранил мяч и ввинтил его в угол.
«Наполи» смотрелся очень прилично, Мертенс уже на второй минуте зарядил в штангу, но… в «Барселоне» работает Месси. По сути, все голы и моменты «Барсы» он создал в режиме «соло». Ну, с небольшой помощью партнеров. Скажем, на 30-й минуте Де Йонг вырезал
В концовке тайма было топовое шоу c пенальти. Сначала Кулибали привез идиотский 11-метровый — выбивая мяч, не заметил Месси — и со всей дури врезал Лео по ноге. А не по мячу. Долгий VAR — личный вердикт Чакыра — и все же пенальти. Пока Месси было больно, Суарес сделал больному всему Неаполю. Четкий пенальти, и официальные 3:0. Ну, зато «Наполи» успел заработать и свой 11-метровый! Инсинье тоже разобрался с кипером — и вот уже минус 2 для «Наполи».
Но этот самый тайм — полная тоска. У «Наполи» не хватило ресурсов на камбэк. Ну, а «Барса»… Сник Месси, сникла и его команда. Будем считать, что «Барселона» «уверенно контролировала ход матча». Это не совсем так, но все же. 3:1 — уверенная (по счету) победа «Барселоны». И очередной
Ах да, «Бавария» и «Челси». Ну, тут все рутинно: команда Флика вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Кто бы сомневался. Лондонцы, конечно, настроились на камбэк — Лэмпард даже выпустил
Но в Мюнхене все было уж совсем спокойно. 5:0 по сумме двух встреч в середине первого тайма второго матча. Не такого обычно ждешь от вывески «Бавария» — «Челси». Ну ничего — в следующем сезоне лондонцы будут намного сильнее. Да и в этом они напоследок хоть поиграли в футбол — и даже забили два гола до перерыва. Но VAR засчитал только один — мяч
Но никакого камбэка в Мюнхене не случилось. Толлисо и Левандовски обеспечили еще два гола в ворота «Челси». 4:1 — еще один разгром «Челси». Лондонцы ждут обновленный