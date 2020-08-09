Лео — лучший! Гениальность Месси вытащила «Барселону» в четвертьфинал ЛЧ
Лео забил потрясающий гол и заработал пенальти.
Лео забил потрясающий гол и заработал пенальти.
В пятницу Лига чемпионов потеряла Криштиану Роналду, а сегодня решалась турнирная судьба другой ярчайшей звезды современного футбола Лионеля Месси. Накануне аргентинец в очередной раз произнёс слова, которые, конечно же, опять не понравились главному тренеру Кике Сетьену:
«Некоторое время назад я сказал, что если продолжим играть так, как в прошлом сезоне, то нам будет трудно выиграть Лигу чемпионов. Наших усилий было недостаточно даже для того, чтобы стать чемпионами Испании. Если не отреагируем и не внесём изменения, то не обыграем «Наполи».
Месси, переживая за результат, назвал вещи своими именами. Хотя ситуация у «Барселоны» была попроще, чем у «Ювентуса» перед ответной встречей с «Лионом». Каталонцам требовалось не отыграть поражение, а просто сохранить преимущество, полученное за счёт выездного гола. В Неаполе в конце февраля соперники сыграли вничью — 1:1.
Правда, каталонцы испытывали проблемы с составом.
Первые девять минут матча вряд ли порадовали Месси и Сетьена. Команда Дженнаро Гаттузо забрала мяч и даже от своих ворот спокойно выходила через короткий и средний пас. В атаке «Наполи» нагрузил левый фланг «Барселоны», понимая, что Лео не будет бегать назад за Мариу Руем. В результате итальянцы едва не повели уже на второй минуте, когда Дрис Мертенс пробил в штангу. Забей гости, хозяева бы занервничали, и игра могла пойти по любому сценарию, но в этом эпизоде каталонцам повезло.
А вот «Барселона» на 10-й минуте забила гол, который изменил течение матча. Имея 70% владения, «Наполи» пропустил не с игры, а с углового. Клеман Лангле слегка оттолкнул Диего Демме, благодаря чему смог свободно поразить ворота «Наполи». Джюнейт Чакыр не зафиксировал фола со стороны француза, судьи с VAR поддержали турецкого арбитра.
Случившееся подкосило итальянцев психологически. Дальше на сцену вышел Месси. Какой же гениальный гол Лео сотворил на 23-й минуте! Выцарапал мяч в борьбе с тремя защитниками и в падении нанёс сложнейший по исполнению удар в дальний угол.
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Месси не остановился и после того, как Чакыр отменил его второй блестящий гол
«Барса» громила «Наполи», однако на перерыв команды
Начало второго тайма напомнило начало первого. «Наполи» владел мячом и игровым преимуществом, создавал напряжение у ворот
Отрезками «Барселона» успокаивала игру, когда возвращала себе мяч, но всё равно не было ощущения надёжности. «Наполи» в этот вечер перебил каталонцев — 16:8 (в створ — 2:4). На 81-й минуте едва появившийся на поле Аркадиуш Милик забил головой после кросса слева, но его гол отменили
Команда Сетьена сохранила нужный счёт и вышла в четвертьфинал. У Месси остаётся шанс выиграть Лигу чемпионов на родине Роналду. Тем не менее в игре
Анатолий Романов