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00:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Лео — лучший! Гениальность Месси вытащила «Барселону» в четвертьфинал ЛЧ

Лео забил потрясающий гол и заработал пенальти.

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В пятницу Лига чемпионов потеряла Криштиану Роналду, а сегодня решалась турнирная судьба другой ярчайшей звезды современного футбола Лионеля Месси. Накануне аргентинец в очередной раз произнёс слова, которые, конечно же, опять не понравились главному тренеру Кике Сетьену:

«Некоторое время назад я сказал, что если продолжим играть так, как в прошлом сезоне, то нам будет трудно выиграть Лигу чемпионов. Наших усилий было недостаточно даже для того, чтобы стать чемпионами Испании. Если не отреагируем и не внесём изменения, то не обыграем «Наполи».

Месси, переживая за результат, назвал вещи своими именами. Хотя ситуация у «Барселоны» была попроще, чем у «Ювентуса» перед ответной встречей с «Лионом». Каталонцам требовалось не отыграть поражение, а просто сохранить преимущество, полученное за счёт выездного гола. В Неаполе в конце февраля соперники сыграли вничью — 1:1.

Правда, каталонцы испытывали проблемы с составом. Из-за дисквалификации не могли сыграть Серхио Бускетс и Артуро Видаль, травмированы Самуэль Юмтити и Усман Дембеле, отказался помочь команде проданный в «Ювентус» Артур. Скамейка у «Барселоны» не самая длинная, так что Сетьену все эти дни, возможно, снились кошмары.

Волшебство Месси и четыре гола за тайм

Первые девять минут матча вряд ли порадовали Месси и Сетьена. Команда Дженнаро Гаттузо забрала мяч и даже от своих ворот спокойно выходила через короткий и средний пас. В атаке «Наполи» нагрузил левый фланг «Барселоны», понимая, что Лео не будет бегать назад за Мариу Руем. В результате итальянцы едва не повели уже на второй минуте, когда Дрис Мертенс пробил в штангу. Забей гости, хозяева бы занервничали, и игра могла пойти по любому сценарию, но в этом эпизоде каталонцам повезло.

А вот «Барселона» на 10-й минуте забила гол, который изменил течение матча. Имея 70% владения, «Наполи» пропустил не с игры, а с углового. Клеман Лангле слегка оттолкнул Диего Демме, благодаря чему смог свободно поразить ворота «Наполи». Джюнейт Чакыр не зафиксировал фола со стороны француза, судьи с VAR поддержали турецкого арбитра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Случившееся подкосило итальянцев психологически. Дальше на сцену вышел Месси. Какой же гениальный гол Лео сотворил на 23-й минуте! Выцарапал мяч в борьбе с тремя защитниками и в падении нанёс сложнейший по исполнению удар в дальний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Месси не остановился и после того, как Чакыр отменил его второй блестящий гол из-за лёгкого касания мяча рукой. Прессинг сине-гранатовых, из которого не выключился и сам Лео, вынудил Калиду Кулибали затянуть с решением при выходе из собственной штрафной. Пока один из лучших защитников мирового футбола думал и опускал голову, аргентинец ловко просунул ногу — и Кулибали со всей силы ударил по ней! К счастью, Месси избежал травмы, а Луис Суарес забил с верно назначенного пенальти.

«Барса» громила «Наполи», однако на перерыв команды всё-таки ушли при оставлявшем надежды итальянцам счёте 3:1. Теперь уже в штрафной «Барселоны» неаккуратно сыграл Иван Ракитич. Хорват действительно сфолил на Дрисе Мертенсе — Лоренцо Инсинье реализовал второй пенальти в матче.

«Наполи» играет, но не забивает

Начало второго тайма напомнило начало первого. «Наполи» владел мячом и игровым преимуществом, создавал напряжение у ворот Марка-Андре тер Штегена. Когда «Барселона» садится глубже, отказываясь от прессинга, ей тяжелее защищаться — организация позиционной обороны оставляет желать лучшего. Гаттузо поменял бедолагу Демме, подкорректировал игру команды без мяча и функции крайних защитников на подборах. Всё было неплохо, за исключением того, что «Наполи» опять не превратил свои шансы в быстрый гол.

Отрезками «Барселона» успокаивала игру, когда возвращала себе мяч, но всё равно не было ощущения надёжности. «Наполи» в этот вечер перебил каталонцев — 16:8 (в створ — 2:4). На 81-й минуте едва появившийся на поле Аркадиуш Милик забил головой после кросса слева, но его гол отменили из-за небольшого офсайда. Возможно, Гаттузо стоило чуть раньше выпустить большого форварда.

Команда Сетьена сохранила нужный счёт и вышла в четвертьфинал. У Месси остаётся шанс выиграть Лигу чемпионов на родине Роналду. Тем не менее в игре сине-гранатовых по-прежнему остаются слабые места, из-за которых «Барселону» не назовёшь главным претендентом на победу в турнире.

Анатолий Романов

Барселона
3:1
Первый тайм: 3:1
Наполи
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