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08:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» узнала свою группу на жеребьевке и четырех возможных соперников на старте Лиги чемпионов

Казахстанская «Астана» будет в числе сеяных команд в четвертой группе при жеребьевке Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на УЕФА.

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Источник: Reuters

Команда Михала Билека стартует с первого раунда. Ее соперником станет одна из четырех следующих несеяных команд: «Динамо-Брест» (Беларусь), «Рига» (Латвия), «Тирана» (Албания) или «Силекс» (Северная Македония).

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Жеребьевка первого раунда ЛЧ пройдет 9 августа и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары будет определяться по итогам одного матча, который будет проходить без зрителей, а в случае ничьей будет играться дополнительное время или серия пенальти.

Астана (Нур-Султан)

Жеребьевка первого раунда ЛЧ:

Группа 1: сеяные — «Селтик» (Шотландия), «Легия» (Польша) и «Ференцварош» (Венгрия); несеяные — «Юргорденс» (Швеция), победитель предварительного раунда и «КР Рейкьявик» (Исландия);.

Группа 2: сеяные — «Црвена Звезда» (Сербия), «Шериф» (Молдова) и «Сараево» (Босния и Герцеговина); несеяные — «Фола» (Люксембург), «Коннас-Ки» (Уэльс) и «Европа» (Гибралтар);.

Группа 3: сеяные — «Лудогорец» (Болгария), ЧФР (Румыния) и «Омония» (Кипр); несеяные — «Будучность» (Черногория), «Арарат-Армения» (Армения) и «Флориана» (Мальта);.

Группа 4: сеяные — «Астана» (Казахстан), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) и «Динамо» Тбилиси (Грузия); несеяные — «Динамо-Брест» (Беларусь), «Рига» (Латвия), «Тирана» (Албания) и «Силекс» (Македония);.

Группа 5: сеяные — «Мольде» (Норвегия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» (Словакия) и «Судува» (Литва); несеяные — «Флора» (Эстония), «Клаксвик» (Фарерские острова), «Целе» (Словения) и «Куопио» (Финляндия).

Игра «Астаны» пройдет 18 или 19 августа. Будет ли чемпион Казахстана хозяином пары, определится на жеребьевке. При этом возможен перенос матча на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.

В случае победы «Астана» пройдет во второй раунд ЛЧ, в случае поражения — перейдет в Лигу Европы, где начнет со второго раунда Пути чемпионов.

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