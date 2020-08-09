«Астана» узнала свою группу на жеребьевке и четырех возможных соперников на старте Лиги чемпионов

Команда Михала Билека стартует с первого раунда. Ее соперником станет одна из четырех следующих несеяных команд: «Динамо-Брест» (Беларусь), «Рига» (Латвия), «Тирана» (Албания) или «Силекс» (Северная Македония).
Жеребьевка первого раунда ЛЧ пройдет 9 августа и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары будет определяться по итогам одного матча, который будет проходить без зрителей, а в случае ничьей будет играться дополнительное время или серия пенальти.
Жеребьевка первого раунда ЛЧ:
Группа 1: сеяные — «Селтик» (Шотландия), «Легия» (Польша) и «Ференцварош» (Венгрия); несеяные — «Юргорденс» (Швеция), победитель предварительного раунда и «КР Рейкьявик» (Исландия);.
Группа 2: сеяные — «Црвена Звезда» (Сербия), «Шериф» (Молдова) и «Сараево» (Босния и Герцеговина); несеяные — «Фола» (Люксембург), «Коннас-Ки» (Уэльс) и «Европа» (Гибралтар);.
Группа 3: сеяные — «Лудогорец» (Болгария), ЧФР (Румыния) и «Омония» (Кипр); несеяные — «Будучность» (Черногория), «Арарат-Армения» (Армения) и «Флориана» (Мальта);.
Группа 4: сеяные — «Астана» (Казахстан), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) и «Динамо» Тбилиси (Грузия); несеяные — «Динамо-Брест» (Беларусь), «Рига» (Латвия), «Тирана» (Албания) и «Силекс» (Македония);.
Группа 5: сеяные — «Мольде» (Норвегия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» (Словакия) и «Судува» (Литва); несеяные — «Флора» (Эстония), «Клаксвик» (Фарерские острова), «Целе» (Словения) и «Куопио» (Финляндия).
Игра «Астаны» пройдет 18 или 19 августа. Будет ли чемпион Казахстана хозяином пары, определится на жеребьевке. При этом возможен перенос матча на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.
В случае победы «Астана» пройдет во второй раунд ЛЧ, в случае поражения — перейдет в Лигу Европы, где начнет со второго раунда Пути чемпионов.