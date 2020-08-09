Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
Сочи
Футбол. Первый дивизион
8.08
Балтика
Волгарь
20
Футбол. Еврокубки
8.08
Барселона
Наполи
31
Футбол. Еврокубки
8.08
Бавария
Челси
41
Все события
Фоторепортажи
9«Бавария» во второй раз подряд разгромила «Челси»
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
10:26 (мск), источник: Газета.Ру

Сетьен считает победу «Барселоны» над «Наполи» заслуженной

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи», передает Marca.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонского клуба. Первый матч был закончен ничьей — 1:1, что позволило «Барселоне» выйти в четвертьфинал турнира, где команда сыграет с мюнхенской «Баварией».

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона (Барселона)

«Мы хотели сделать этот первый шаг и ждать следующих матчей с тем же энтузиазмом, с каким ждали этот. Команда сыграла хорошо, мы заслужили победу. То, чего мы добились, нелегко. Нам пришлось защищаться с умом. Мы встречались с одной из лучших команд Италии», — заявил специалист.

Читайте также
 Ефремова сочли «жертвой» его защитника
Лукашенко: Киев дал сигнал о вторжении второй группы боевиков с юга
Кучеров не стал бежать от неудобного соперника в плей-офф НХЛ
Россиянка одержала победу на турнире UFC в Лас-Вегасе
«Вегас» и «Колорадо» узнали своих соперников в 1/8 финала КС
Роналду: Для «Ювентуса» сезон завершился раньше, чем мы ожидали
Олейник не получил серьезных травм в поединке UFC с Льюисом
Суарес назвал «Баварию» одним из претендентов на победу в ЛЧ
Бывший игрок сборной Англии назвал Месси гением
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь