Сетьен считает победу «Барселоны» над «Наполи» заслуженной

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонского клуба. Первый матч был закончен ничьей — 1:1, что позволило «Барселоне» выйти в четвертьфинал турнира, где команда сыграет с мюнхенской «Баварией».

«Мы хотели сделать этот первый шаг и ждать следующих матчей с тем же энтузиазмом, с каким ждали этот. Команда сыграла хорошо, мы заслужили победу. То, чего мы добились, нелегко. Нам пришлось защищаться с умом. Мы встречались с одной из лучших команд Италии», — заявил специалист.