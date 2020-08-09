Крауч: Месси — гений. Только он может встать, сделать три невероятных касания и забить

«Месси — гений. Единственный игрок в мире, кто может встать, сделать три невероятных касания и отправить мяч в угол ворот», — приводит слова Крауча BT Sport.
Месси в Лиге чемпионов забил голы 35 командам. Ближайший преследователь Месси по этому показателю, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забил 33 клубам.
Победа в ответном матче с «Наполи» позволила «Барселоне» пройти в следующую стадию главного еврокубкового турнира Европы. Первый матч, в Неаполе, Италия, завершился вничью — 1:1. В ¼ финала каталонцы встретятся с мюнхенской «Баварией».