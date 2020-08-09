Крауч: Месси — гений. Только он может встать, сделать три невероятных касания и забить

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Напомним, аргентинский футболист забил гол в этой встрече.



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«Месси — гений. Единственный игрок в мире, кто может встать, сделать три невероятных касания и отправить мяч в угол ворот», — приводит слова Крауча BT Sport.

Барселона (Барселона) Все о команде

Месси в Лиге чемпионов забил голы 35 командам. Ближайший преследователь Месси по этому показателю, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забил 33 клубам.