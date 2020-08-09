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16:09 (мск), источник: Прессбол

Брестское «Динамо» примет «Астану» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

Брестское «Динамо» сыграет с «Астаной» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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Поединок пройдет в Бресте 18 или 19 августа. Победитель противостояния определится в одной игре. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители одноматчевых противостояний выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а проигравшие попадут во второй отборочный раунд Лиги Европы УЕФА.

В составе «Астаны» выступают белорусы Иван Маевский и Макс Эбонг.

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