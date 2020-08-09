Брестское «Динамо» примет «Астану» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

Поединок пройдет в Бресте 18 или 19 августа. Победитель противостояния определится в одной игре. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители одноматчевых противостояний выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а проигравшие попадут во второй отборочный раунд Лиги Европы УЕФА.