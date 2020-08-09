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14:13 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен соперник «Астаны» на старте Лиги чемпионов

Определился соперник «Астаны» по первому квалификационному раунду Лиги чемпионов сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне, подопечные Михала Билека сыграют с «Динамо-Брест» (Беларусь).

Астана (Нур-Султан)

На данной стадии турнира победитель будет определяться по итогам одного матча. В случае ничьей будет играться дополнительное время или серия пенальти.

Матч пройдет 18 или 19 августа. Чемпион Казахстана сыграет на выезде. При этом матч могут перенести на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.

В случае победы «Астана» пройдет во второй раунд Лиги чемпионов. В случае поражения — клуб перейдет в Лигу Европы, где начнет со второго раунда Пути чемпионов.

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