Стал известен соперник «Астаны» на старте Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

По итогам жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне, подопечные Михала Билека сыграют с «Динамо-Брест» (Беларусь).

Астана (Нур-Султан) Все о команде

На данной стадии турнира победитель будет определяться по итогам одного матча. В случае ничьей будет играться дополнительное время или серия пенальти.

Матч пройдет 18 или 19 августа. Чемпион Казахстана сыграет на выезде. При этом матч могут перенести на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.