Состав «Астаны» в два раза дороже первого соперника в Лиге чемпионов

Источник: Reuters

На старте турнира подопечные Михала Билека сыграют с брестским «Динамо». Исход противостояния решится в одной игре, которая пройдет 18 или 19 августа.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Согласно данным Transfermarkt, состав «Астаны» оценивается в 22,68 миллиона евро, что в два раза дороже состава соперника. Самым дорогим игроком столичного клуба является Марин Томасов — 2,8 миллиона евро.

Стоимость игроков «Динамо-Брест» составляет 9,3 миллиона евро. Самым дорогим игроком у белорусского клуба является Александр Нойок — 1,2 миллиона евро.