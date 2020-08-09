Состав «Астаны» в два раза дороже первого соперника в Лиге чемпионов
Сегодня, 9 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 с участием «Астаны», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 9 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 с участием «Астаны», сообщает корреспондент Vesti.kz.
На старте турнира подопечные Михала Билека сыграют с брестским «Динамо». Исход противостояния решится в одной игре, которая пройдет 18 или 19 августа.
Согласно данным Transfermarkt, состав «Астаны» оценивается в 22,68 миллиона евро, что в два раза дороже состава соперника. Самым дорогим игроком столичного клуба является Марин Томасов — 2,8 миллиона евро.
Стоимость игроков «Динамо-Брест» составляет 9,3 миллиона евро. Самым дорогим игроком у белорусского клуба является Александр Нойок — 1,2 миллиона евро.
Добавим, что победитель пары «Динамо-Брест» — «Астана» пройдет во второй раунд Лини чемпионов, а проигравший перейдет в Лигу Европы, где начнет со второго раунда Пути чемпионов.