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15:15 (мск), источник: Vesti.kz

Состав «Астаны» в два раза дороже первого соперника в Лиге чемпионов

Сегодня, 9 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 с участием «Астаны», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

На старте турнира подопечные Михала Билека сыграют с брестским «Динамо». Исход противостояния решится в одной игре, которая пройдет 18 или 19 августа.

Астана (Нур-Султан)

Согласно данным Transfermarkt, состав «Астаны» оценивается в 22,68 миллиона евро, что в два раза дороже состава соперника. Самым дорогим игроком столичного клуба является Марин Томасов — 2,8 миллиона евро.

Стоимость игроков «Динамо-Брест» составляет 9,3 миллиона евро. Самым дорогим игроком у белорусского клуба является Александр Нойок — 1,2 миллиона евро.

Добавим, что победитель пары «Динамо-Брест» — «Астана» пройдет во второй раунд Лини чемпионов, а проигравший перейдет в Лигу Европы, где начнет со второго раунда Пути чемпионов.

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