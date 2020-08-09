Билек оценил первого соперника «Астаны» в Лиге чемпионов и новичка с опытом игры в Италии

На старте турнира чемпион Казахстана сыграет с брестским «Динамо». Исход противостояния решится в одной игре, которая пройдет 18 или 19 августа.

— Мы все в ожидании старта в Лиге чемпионов, но мы столкнулись с очень необычной ситуацией, у нас не было почти пять месяцев официальных игр, команда только в последнее время начала проводить полноценный тренировочный процесс. И тем не менее, перед нами стоят высокие цели, как в чемпионате, так и в еврокубках. У нас до игры еще есть чуть больше недели, постараемся провести эту неделю продуктивно и подойти к матчу в боеспособном состоянии.

— Как вы считаете, насколько удачно сложилась для нас жеребьевка?

— Нам не нужно об этом думать, мы должны принять того соперника, который есть и готовиться к матчу с ним. Тренерский штаб уже начал собирать информацию о сопернике.

— Перед Лигой чемпионов «Астана» подписала нового центрального защитника Уроша Радаковича. Оцените это усиление?