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17:17 (мск), источник: Vesti.kz

Билек оценил первого соперника «Астаны» в Лиге чемпионов и новичка с опытом игры в Италии

Главный тренер «Астаны» Михал Билек прокомментировал итоги жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит официальный сайт клуба.

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На старте турнира чемпион Казахстана сыграет с брестским «Динамо». Исход противостояния решится в одной игре, которая пройдет 18 или 19 августа.

— Мы все в ожидании старта в Лиге чемпионов, но мы столкнулись с очень необычной ситуацией, у нас не было почти пять месяцев официальных игр, команда только в последнее время начала проводить полноценный тренировочный процесс. И тем не менее, перед нами стоят высокие цели, как в чемпионате, так и в еврокубках. У нас до игры еще есть чуть больше недели, постараемся провести эту неделю продуктивно и подойти к матчу в боеспособном состоянии.

— Как вы считаете, насколько удачно сложилась для нас жеребьевка?

— Нам не нужно об этом думать, мы должны принять того соперника, который есть и готовиться к матчу с ним. Тренерский штаб уже начал собирать информацию о сопернике.

— Перед Лигой чемпионов «Астана» подписала нового центрального защитника Уроша Радаковича. Оцените это усиление?

— Урош квалифицированный молодой футболист, который себя хорошо зарекомендовал, как в чемпионате Чехии в составе «Сигмы» и «Спарты», так и в прошлом сезоне в «Оренбурге». Понятно, что нужно время для его адаптации в командных построениях, да и в новом коллективе, тем более он присоединится к нам лишь на следующей неделе, но надеюсь, что Урош поможет нам в выполнении наших задач на сезон.

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