Участник Лиги чемпионов «Атлетико» объявил о двух случаях заражения коронавирусом

Источник: AP 2020

13 августа команда сыграет с германским «Лейпцигом» в четвертьфинале Лиги чемпионов в Лиссабоне.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/4 финала, 13.08.2020, 22:00 РБ Лейпциг - Атлетико -

«8 августа все члены команды и персонал клуба прошли тесты, как того требует протокол УЕФА для участия в четвертьфинале Лиги чемпионов. Среди результатов, которые стали известны сегодня, два оказались положительными. Игроки изолированы дома. Результаты были немедленно переданы в органы здравоохранения Испании и Португалии, УЕФА, Королевскую федерацию футбола Испании, Португальскую федерацию футбола и Высший спортивный совет Испании», — говорится в сообщении.

Ранее УЕФА создала протокол, при соблюдении которого команда сможет принять участие в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на случаи заражения.