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9 августа, источник: ТАСС

Участник Лиги чемпионов «Атлетико» объявил о двух случаях заражения коронавирусом

ТАСС, 9 августа. Испанский «Атлетико» отправил отчет в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о двух случаях заражения коронавирусом перед матчем Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2020

13 августа команда сыграет с германским «Лейпцигом» в четвертьфинале Лиги чемпионов в Лиссабоне.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/4 финала, 13.08.2020, 22:00

РБ Лейпциг-Атлетико-

«8 августа все члены команды и персонал клуба прошли тесты, как того требует протокол УЕФА для участия в четвертьфинале Лиги чемпионов. Среди результатов, которые стали известны сегодня, два оказались положительными. Игроки изолированы дома. Результаты были немедленно переданы в органы здравоохранения Испании и Португалии, УЕФА, Королевскую федерацию футбола Испании, Португальскую федерацию футбола и Высший спортивный совет Испании», — говорится в сообщении.

Ранее УЕФА создала протокол, при соблюдении которого команда сможет принять участие в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на случаи заражения.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса и возобновилась 7 августа. Начиная с четвертьфинала все игры будут проходить в Лиссабоне в формате одноматчевого противостояния без зрителей. Четвертьфиналы пройдут 12—15 августа, полуфиналы — 18—19 августа, финал состоится 23 августа.

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