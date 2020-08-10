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00:59 (мск), источник: ТАСС

Заключительный этап плей-офф футбольной Лиги Европы стартует в понедельник в Германии

ТАСС, 10 августа. Заключительный этап плей-офф футбольной Лиги Европы начинается в понедельник двумя матчами четвертьфинала турнира. В этот день состоятся игры между английским «Манчестер Юнайтед» и датским «Копенгагеном», а также итальянским «Интером» и германским «Байером»; во вторник пройдут еще две встречи — украинский «Шахтер» сойдется со швейцарским «Базелем», а английский «Вулверхэмптон» сыграет с испанской «Севильей».

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Источник: AP 2020

Из-за пандемии коронавируса в регламент Лиги Европы были внесены изменения — вместо привычного розыгрыша, когда команды со стадии 1/16 финала до полуфинала выявляют сильнейшего в двухматчевом противостоянии, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение завершить сезон в формате, который условно называется «Финалом восьми». В этом мини-турнире, который стартует 10 августа, победителя определит одна встреча — четвертьфиналы пройдут 10 и 11 августа, полуфиналы — 16 и 17 августа, а финал — 21 августа. Все игры состоятся в Германии.

Лига Европы 2019/2020
1/4 финала, 10.08.2020, 22:00

Манчестер Юнайтед-Копенгаген-

Изначально финал Лиги Европы текущего сезона должен был пройти в польском Гданьске, но с учетом эпидемиологической обстановки было решено, что этот город примет решающий матч турнира в следующем году. Матчи сезона-2019/20 во втором по значимости еврокубке будут сыграны в германских Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кёльне. Финал пройдет в Кёльне.

Лига Европы 2019/2020
1/4 финала, 10.08.2020, 22:00

Интер-Байер-

В начале августа пресс-служба УЕФА объявила о том, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2019/20 будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса. Кроме того, на футболках каждого игрока будет написано слово «Спасибо» на выбранном им языке. Это стало символом признания заслуг тех, кто трудится на передовой битвы с пандемией COVID-19.

Лига Европы 2019/2020
1/4 финала, 11.08.2020, 22:00

Шахтер Д-Базель-

«Севилья» идет за шестым кубком

В этом сезоне из восьми оставшихся участников пять клубов ранее уже выигрывали Лигу Европы (или Кубок УЕФА, как турнир назывался вплоть до сезона-2008/09). Самым успешным клубом в этом турнире является «Севилья», которая выигрывала его пять раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016), ни разу не проиграв в финалах. Второе место по числу завоеванных кубков занимает «Интер» (1991, 1994 и 1998). «Байер», «Шахтер» и «Манчестер Юнайтед» выигрывали этот трофей в 1988, 2009 и 2017 годах соответственно.

Лига Европы 2019/2020
1/4 финала, 11.08.2020, 22:00

Вулверхэмптон Уондерерс-Севилья-

Все участники «Финала восьми» Лиги Европы 5 и 6 августа провели матчи предыдущей стадии турнира. До этого не у всех из них была возможность участвовать в официальных матчах, поскольку чемпионаты в разных странах возобновлялись в разные сроки. Так, «Байер» в национальном первенстве провел последний матч 27 июня, а 4 июля играл в финале Кубка Германии. У остальных клубов последние игры в чемпионатах состоялись значительно позже: 19 июля («Шахтер» и «Севилья»), 26 июля («Копенгаген», «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед»), 1 и 3 августа («Интер» и «Базель» соответственно); это может стать определенным преимуществом для тех команд, которые не успели выпасть из игрового ритма, и соревновательная практика у них практически не прекращалась.

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