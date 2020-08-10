Заключительный этап плей-офф футбольной Лиги Европы стартует в понедельник в Германии
ТАСС, 10 августа. Заключительный этап
ТАСС, 10 августа. Заключительный этап
Изначально финал Лиги Европы текущего сезона должен был пройти в польском Гданьске, но с учетом эпидемиологической обстановки было решено, что этот город примет решающий матч турнира в следующем году. Матчи сезона-2019/20 во втором по значимости еврокубке будут сыграны в германских Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кёльне. Финал пройдет в Кёльне.
В начале августа
В этом сезоне из восьми оставшихся участников пять клубов ранее уже выигрывали Лигу Европы (или Кубок УЕФА, как турнир назывался вплоть до сезона-2008/09). Самым успешным клубом в этом турнире является «Севилья», которая выигрывала его пять раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016), ни разу не проиграв в финалах. Второе место по числу завоеванных кубков занимает «Интер» (1991, 1994 и 1998). «Байер», «Шахтер» и «Манчестер Юнайтед» выигрывали этот трофей в 1988, 2009 и 2017 годах соответственно.
Все участники «Финала восьми» Лиги Европы 5 и 6 августа провели матчи предыдущей стадии турнира. До этого не у всех из них была возможность участвовать в официальных матчах, поскольку чемпионаты в разных странах возобновлялись в разные сроки. Так, «Байер» в национальном первенстве провел последний матч 27 июня, а 4 июля играл в финале Кубка Германии. У остальных клубов последние игры в чемпионатах состоялись значительно позже: 19 июля («Шахтер» и «Севилья»), 26 июля («Копенгаген», «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед»), 1 и 3 августа («Интер» и «Базель» соответственно); это может стать определенным преимуществом для тех команд, которые не успели выпасть из игрового ритма, и соревновательная практика у них практически не прекращалась.