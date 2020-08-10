Заключительный этап плей-офф футбольной Лиги Европы стартует в понедельник в Германии

Источник: AP 2020

Из-за пандемии коронавируса в регламент Лиги Европы были внесены изменения — вместо привычного розыгрыша, когда команды со стадии 1/16 финала до полуфинала выявляют сильнейшего в двухматчевом противостоянии, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение завершить сезон в формате, который условно называется «Финалом восьми». В этом мини-турнире, который стартует 10 августа, победителя определит одна встреча — четвертьфиналы пройдут 10 и 11 августа, полуфиналы — 16 и 17 августа, а финал — 21 августа. Все игры состоятся в Германии.

Лига Европы 2019/2020 1/4 финала, 10.08.2020, 22:00 Манчестер Юнайтед - Копенгаген -

Изначально финал Лиги Европы текущего сезона должен был пройти в польском Гданьске, но с учетом эпидемиологической обстановки было решено, что этот город примет решающий матч турнира в следующем году. Матчи сезона-2019/20 во втором по значимости еврокубке будут сыграны в германских Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кёльне. Финал пройдет в Кёльне.

Лига Европы 2019/2020 1/4 финала, 10.08.2020, 22:00 Интер - Байер -

В начале августа пресс-служба УЕФА объявила о том, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2019/20 будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса. Кроме того, на футболках каждого игрока будет написано слово «Спасибо» на выбранном им языке. Это стало символом признания заслуг тех, кто трудится на передовой битвы с пандемией COVID-19.

Лига Европы 2019/2020 1/4 финала, 11.08.2020, 22:00 Шахтер Д - Базель -

«Севилья» идет за шестым кубком

В этом сезоне из восьми оставшихся участников пять клубов ранее уже выигрывали Лигу Европы (или Кубок УЕФА, как турнир назывался вплоть до сезона-2008/09). Самым успешным клубом в этом турнире является «Севилья», которая выигрывала его пять раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016), ни разу не проиграв в финалах. Второе место по числу завоеванных кубков занимает «Интер» (1991, 1994 и 1998). «Байер», «Шахтер» и «Манчестер Юнайтед» выигрывали этот трофей в 1988, 2009 и 2017 годах соответственно.

Лига Европы 2019/2020 1/4 финала, 11.08.2020, 22:00 Вулверхэмптон Уондерерс - Севилья -