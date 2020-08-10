«Кайрат» узнал четырех возможных соперников на старте Лиги Европы

Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.

На данной стадии турнира победитель будет определяться по итогам одного матча, если потребуется, будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти.