«Кайрат» узнал четырех возможных соперников на старте Лиги Европы
Алматинский «Кайрат» сегодня, 10 августа, узнает своего соперника по первому отборочному раунду Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» сегодня, 10 августа, узнает своего соперника по первому отборочному раунду Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником подопечных Алексея Шпилевского станет одна из четырех следующих команд: «Ноа» (Армения), «Сумгайыт» (Азербайджан), «Петрокуб» (Молдова), «Локомотив» Тбилиси (Грузия).
Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне и начнется в 16:00 по времени
На данной стадии турнира победитель будет определяться по итогам одного матча, если потребуется, будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти.