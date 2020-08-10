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09:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» узнал четырех возможных соперников на старте Лиги Европы

Алматинский «Кайрат» сегодня, 10 августа, узнает своего соперника по первому отборочному раунду Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Соперником подопечных Алексея Шпилевского станет одна из четырех следующих команд: «Ноа» (Армения), «Сумгайыт» (Азербайджан), «Петрокуб» (Молдова), «Локомотив» Тбилиси (Грузия).

Кайрат (Алма-Ата)

Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.

На данной стадии турнира победитель будет определяться по итогам одного матча, если потребуется, будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти.

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