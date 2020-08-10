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10:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» узнал свою группу на жеребьевке и трех потенциальных соперников на старте Лиги Европы

Сегодня, 10 августа, определится соперник шымкентского «Ордабасы» в первом квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2020/21.

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Команда Кахабера Цхададзе попала в 12-ю группу жеребьевки и будет в числе «сеяных» команд. На старте турнира «Ордабасы» сыграет с одной из следующих трех команд: РФШ (Рига) и «Валмиера» (обе — Латвия), «Ботошани» (Румыния).

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Также сегодня своего первого соперника по Лиге Европы узнает и «Кайрат». Соперником подопечных Алексея Шпилевского станет «Ноа» (Армения), или «Сумгайыт» (Азербайджан), или «Петрокуб» (Молдова), или «Локомотив» Тбилиси (Грузия).

Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана.

Матчи первого раунда квалификации ЛЕ будут проходить без зрителей и состоять из одной игры, которая состоится 27 августа. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти.

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