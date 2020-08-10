«Ордабасы» узнал свою группу на жеребьевке и трех потенциальных соперников на старте Лиги Европы
Сегодня, 10 августа, определится соперник шымкентского «Ордабасы» в первом квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2020/21.
Сегодня, 10 августа, определится соперник шымкентского «Ордабасы» в первом квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2020/21.
Команда Кахабера Цхададзе попала в 12-ю группу жеребьевки и будет в числе «сеяных» команд. На старте турнира «Ордабасы» сыграет с одной из следующих трех команд: РФШ (Рига) и «Валмиера» (обе — Латвия), «Ботошани» (Румыния).
Также сегодня своего первого соперника по Лиге Европы узнает и «Кайрат». Соперником подопечных Алексея Шпилевского станет «Ноа» (Армения), или «Сумгайыт» (Азербайджан), или «Петрокуб» (Молдова), или «Локомотив» Тбилиси (Грузия).
Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне и начнется в 16:00 по времени
Матчи первого раунда квалификации ЛЕ будут проходить без зрителей и состоять из одной игры, которая состоится 27 августа. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти.