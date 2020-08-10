«Астана» узнала соперника по второму раунду Лиги чемпионов
Казахстанская «Астана» узнала возможного соперника по второму раунду Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская «Астана» узнала возможного соперника по второму раунду Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
На старте ЛЧ «Астана» 18 или 19 августа на выезде встретится с белорусским «Динамо-Брест». Победитель этого противостояния затем 25 или 26 августа дома сыграет с сильнейшим в паре «Коннас Куэй Номадс» (Уэльс) — «Сараево» (Босния и Герцеговина).
При этом матчи могут переноситься на нейтральное поле
Итоги жеребьевки второго раунда ЛЧ:
Путь чемпионов:
«Флориана» (Мальта) / ЧФР (Румыния) — «Динамо» Загреб (Хорватия);
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Клаксвик» (Фарерские острова) / «Слован» (Словакия);
«Селтик» (Шотландия) / «КР Рейкьявик» (Исландия) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Юргорден» (Швеция);
«Флора» (Эстония) / «Судува» (Литва) — «Маккаби»
«Легия» (Польша) / победитель предварительного этапа — «Дрита» (Косово) / «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Арарат-Армения» (Армения) / «Омония» (Кипр);
«Целе» (Словения) / «Дандолк» (Ирландия) — «Мольде» (Норвегия) / «Куопио» (Финляндия);
«Будучность» (Черногория) / «Лудогорец» (Болгария) — «Митьюлланд» (Дания);
«Динамо-Брест» (Беларусь) / «Астана» (Казахстан) — «Коннас-Ки» (Уэльс) / «Сараево» (Босния);
«Карабах» (Азербайджан) / «Силекс» (Северная Македония) — «Шериф» (Молдова) / «Фола» (Люксембург);
«Динамо» Тбилиси (Грузия) / «Тирана» (Албания) — «Црвена Звезда» (Сербия) / «Европа» (Гибралтар).
Путь представителей лиг:
"АЗ Алкмаар" (Нидерланды) — «Виктория» (Чехия)
ПАОК (Греция) — «Бешикташ» (Турция)
«Локомотива» (Хорватия) — «Рапид» (Австрия).
Ранее главный тренер «Астаны» Михал Билек прокомментировал попадание на «Динамо-Брест» в жеребьевке, а гендиректор казахстанского клуба Михаил Гурман выразил опасения об отсутствии игровой практики у футболистов.