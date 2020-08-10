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14:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» узнала соперника по второму раунду Лиги чемпионов

Казахстанская «Астана» узнала возможного соперника по второму раунду Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

На старте ЛЧ «Астана» 18 или 19 августа на выезде встретится с белорусским «Динамо-Брест». Победитель этого противостояния затем 25 или 26 августа дома сыграет с сильнейшим в паре «Коннас Куэй Номадс» (Уэльс) — «Сараево» (Босния и Герцеговина).

При этом матчи могут переноситься на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом. Все игры в квалификациях ЛЧ и Лиги Европы будут проходить без зрителей, а в случае необходимости команды будут проводить дополнительное время или серию пенальти.

Астана (Нур-Султан)

Итоги жеребьевки второго раунда ЛЧ:

Путь чемпионов:

«Флориана» (Мальта) / ЧФР (Румыния) — «Динамо» Загреб (Хорватия);

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Клаксвик» (Фарерские острова) / «Слован» (Словакия);

«Селтик» (Шотландия) / «КР Рейкьявик» (Исландия) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Юргорден» (Швеция)﻿;

«Флора» (Эстония) / «Судува» (Литва) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) / «Рига» (Латвия);

«Легия» (Польша) / победитель предварительного этапа — «Дрита» (Косово) / «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Арарат-Армения» (Армения) / «Омония» (Кипр);

«Целе» (Словения) / «Дандолк» (Ирландия) — «Мольде» (Норвегия) / «Куопио» (Финляндия);

«Будучность» (Черногория) / «Лудогорец» (Болгария) — «Митьюлланд» (Дания);

«Динамо-Брест» (Беларусь) / «Астана» (Казахстан) — «Коннас-Ки» (Уэльс) / «Сараево» (Босния);
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«Карабах» (Азербайджан) / «Силекс» (Северная Македония) — «Шериф» (Молдова) / «Фола» (Люксембург)﻿;

«Динамо» Тбилиси (Грузия) / «Тирана» (Албания) — «Црвена Звезда» (Сербия) / «Европа» (Гибралтар).

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Путь представителей лиг:

﻿"АЗ Алкмаар" (Нидерланды) — «Виктория» (Чехия)

﻿ПАОК (Греция) — «Бешикташ» (Турция)﻿

«Локомотива» (Хорватия) — «Рапид» (Австрия).

Ранее главный тренер «Астаны» Михал Билек прокомментировал попадание на «Динамо-Брест» в жеребьевке, а гендиректор казахстанского клуба Михаил Гурман выразил опасения об отсутствии игровой практики у футболистов.

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