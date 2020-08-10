«Астана» узнала соперника по второму раунду Лиги чемпионов

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На старте ЛЧ «Астана» 18 или 19 августа на выезде встретится с белорусским «Динамо-Брест». Победитель этого противостояния затем 25 или 26 августа дома сыграет с сильнейшим в паре «Коннас Куэй Номадс» (Уэльс) — «Сараево» (Босния и Герцеговина).

При этом матчи могут переноситься на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом. Все игры в квалификациях ЛЧ и Лиги Европы будут проходить без зрителей, а в случае необходимости команды будут проводить дополнительное время или серию пенальти.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Итоги жеребьевки второго раунда ЛЧ:



Путь чемпионов:



«Флориана» (Мальта) / ЧФР (Румыния) — «Динамо» Загреб (Хорватия);



«Янг Бойз» (Швейцария) — «Клаксвик» (Фарерские острова) / «Слован» (Словакия);



«Селтик» (Шотландия) / «КР Рейкьявик» (Исландия) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Юргорден» (Швеция)﻿;



«Флора» (Эстония) / «Судува» (Литва) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) / «Рига» (Латвия);



«Легия» (Польша) / победитель предварительного этапа — «Дрита» (Косово) / «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Арарат-Армения» (Армения) / «Омония» (Кипр);



«Целе» (Словения) / «Дандолк» (Ирландия) — «Мольде» (Норвегия) / «Куопио» (Финляндия);



«Будучность» (Черногория) / «Лудогорец» (Болгария) — «Митьюлланд» (Дания);



«Динамо-Брест» (Беларусь) / «Астана» (Казахстан) — «Коннас-Ки» (Уэльс) / «Сараево» (Босния);

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«Карабах» (Азербайджан) / «Силекс» (Северная Македония) — «Шериф» (Молдова) / «Фола» (Люксембург)﻿;



«Динамо» Тбилиси (Грузия) / «Тирана» (Албания) — «Црвена Звезда» (Сербия) / «Европа» (Гибралтар).