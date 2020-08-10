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17:34 (мск), источник: Прессбол

«Сфынтул-Георге» и «Пяст» — соперники «Шахтера» и минского «Динамо» на старте квалификации Лиги Европы

Определены соперники солигорского «Шахтера» и минского «Динамо» в первом раунде квалификации Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

Шахтер — Сфынтул-Георге (Молдова)

Динамо Минск — Пяст (Польша)

Динамо (Минск)

«Шахтер» и «Динамо» примут соперников дома.

Раунд будет состоять из одного матча. Поединки запланированы на 27 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых.

Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги Европы.

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