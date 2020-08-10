«Сфынтул-Георге» и «Пяст» — соперники «Шахтера» и минского «Динамо» на старте квалификации Лиги Европы
Определены соперники солигорского «Шахтера» и минского «Динамо» в первом раунде квалификации Лиги Европы.
Определены соперники солигорского «Шахтера» и минского «Динамо» в первом раунде квалификации Лиги Европы.
Шахтер —
Динамо Минск — Пяст (Польша)
«Шахтер» и «Динамо» примут соперников дома.
Раунд будет состоять из одного матча. Поединки запланированы на 27 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых.
Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги Европы.