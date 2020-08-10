Стал известен соперник «Кайрата» на старте Лиги Европы

По итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне серебряному призеру чемпионата Казахстана достался армянский «Ноа», который в минувшем сезоне стал вторым в своем чемпионате. Победитель пары определится 27 августа по итогам одного матча — хозяином указан «Кайрат».

Читайте также «Астана» узнала соперника по второму раунду Лиги чемпионов

Игры квалификации ЛЕ будут проходить без зрителей и могут быть перенесены на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти.

Для «Кайрата» предстоящая ЛЕ станет девятой в истории. В прошлом сезоне алматинский клуб вылетел во втором раунде, а лучшего результата добился в 2015 году, когда уступил французскому «Бордо» (0:1, 2:1) из-за гостевого гола и остановился в шаге от группы.