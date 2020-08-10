Стал известен соперник «Кайрата» на старте Лиги Европы
Алматинский «Кайрат» узнал соперника по первому раунду квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» узнал соперника по первому раунду квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
По итогам жеребьевки в
Игры квалификации ЛЕ будут проходить без зрителей и могут быть перенесены на нейтральное поле
Для «Кайрата» предстоящая ЛЕ станет девятой в истории. В прошлом сезоне алматинский клуб вылетел во втором раунде, а лучшего результата добился в 2015 году, когда уступил французскому «Бордо» (0:1, 2:1)
Вместе с «Кайратом» соперника в первом раунде ЛЕ узнал «Ордабасы». Со второго раунда ЛЕ стартует «Кайсар» — соперник обладателя Кубка Казахстана-2019 станет известен 31 августа, а сам матч кызылординцы проведут 17 сентября.