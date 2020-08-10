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14:50 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен соперник «Кайрата» на старте Лиги Европы

Алматинский «Кайрат» узнал соперника по первому раунду квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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По итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне серебряному призеру чемпионата Казахстана достался армянский «Ноа», который в минувшем сезоне стал вторым в своем чемпионате. Победитель пары определится 27 августа по итогам одного матча — хозяином указан «Кайрат».

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Игры квалификации ЛЕ будут проходить без зрителей и могут быть перенесены на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти.

Для «Кайрата» предстоящая ЛЕ станет девятой в истории. В прошлом сезоне алматинский клуб вылетел во втором раунде, а лучшего результата добился в 2015 году, когда уступил французскому «Бордо» (0:1, 2:1) из-за гостевого гола и остановился в шаге от группы.

Вместе с «Кайратом» соперника в первом раунде ЛЕ узнал «Ордабасы». Со второго раунда ЛЕ стартует «Кайсар» — соперник обладателя Кубка Казахстана-2019 станет известен 31 августа, а сам матч кызылординцы проведут 17 сентября.

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