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15:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первые игры «Краснодара», «Ростова» и «Динамо» в еврокубках пройдут без зрителей

Матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

По данным «СЭ», в УЕФА принято принципиальное решение, что матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей.

Краснодар (Краснодар)

Это коснется и российских команд — «Краснодара», «Ростова» и «Динамо». УЕФА решил так для того, чтобы добиться равенства условий — во-первых, в разных странах разные правила по допуску болельщиков, а во-вторых, на нескольких стадиях противостояния будут состоять из одной встречи, и отсутствие фанатов немного упрощает ситуацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, УЕФА определил четыре страны, где при необходимости будут проводиться игры на нейтральных полях. Это Кипр, Греция, Венгрия, Польша.

Решение по допуску зрителей на матчи группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы на данный момент не принято. (Дмитрий Симонов).

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