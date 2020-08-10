Первые игры «Краснодара», «Ростова» и «Динамо» в еврокубках пройдут без зрителей
Матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей.
Матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей.
По данным «СЭ», в УЕФА принято принципиальное решение, что матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей.
Это коснется и российских команд — «Краснодара», «Ростова» и «Динамо». УЕФА решил так для того, чтобы добиться равенства условий —
Кроме того, УЕФА определил четыре страны, где при необходимости будут проводиться игры на нейтральных полях. Это Кипр, Греция, Венгрия, Польша.
Решение по допуску зрителей на матчи группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы на данный момент не принято. (Дмитрий Симонов).