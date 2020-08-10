Первые игры «Краснодара», «Ростова» и «Динамо» в еврокубках пройдут без зрителей

Источник: РИА "Новости"

По данным «СЭ», в УЕФА принято принципиальное решение, что матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей.

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Это коснется и российских команд — «Краснодара», «Ростова» и «Динамо». УЕФА решил так для того, чтобы добиться равенства условий — во-первых, в разных странах разные правила по допуску болельщиков, а во-вторых, на нескольких стадиях противостояния будут состоять из одной встречи, и отсутствие фанатов немного упрощает ситуацию.

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Кроме того, УЕФА определил четыре страны, где при необходимости будут проводиться игры на нейтральных полях. Это Кипр, Греция, Венгрия, Польша.