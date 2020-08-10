Стали известны все пары первого раунда Лиги Европы с участием «Кайрата» и «Ордабасы»

На этой стадии стартуют казахстанские «Кайрат» и «Ордабасы». Алматинцы дома примут армянский «Ноа», а шымкентцы на своем поле сыграют с румынским «Ботошани».

В квалификации ЛЕ победители пар будут определяться по итогам одного матча, а игры первого раунда пройдут 27 августа. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти. Матчи могут переноситься на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.

Все пары первого раунда ЛЕ:

«Марибор» (Словения) — «Колрейн» (Северная Ирландия)/"Ла-Фиорита (Сан-Марино)

«Олимпия» Любляна (Словения) — «Викингур» Рейкьявик (Исландия)

«Сент-Джозефс» (Гибралтар)/Б-36 (Фарерские острова) — «Левадия» (Эстония).

«Ритеряй» (Литва) — «Дерри Сити» (Ирландия)

«Жальгирис» (Литва) — «Пайде» (Эстония)

«Гонвед» (Венгрия) — «Интер» Турку (Финляндия).

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Дифферданж» (Люксембург)

«Валлетта» (Мальта) — «Бала Таун» (Уэльс)

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)/"Приштина (Косово) — «Унион Титус-Петанж» (Люксембург).

«Русенборг» (Норвегия) — «Брейдаблик» (Исландия)

«Абердин» (Шотландия) — «Рунавик» (Фарерские острова)/"Барри Таун Юнайтед (Уэльс)

«Мазервелл» (Шотландия) — «Гленторан» (Северная Ирландия)/"Торсхавн (Фарерские острова).

«Хаммарбю» (Швеция) — «Пушкаш-Академия» (Венгрия)

«Мальме» (Швеция) — «Краковия» (Польша)

«Кукеси» (Албания) — «Славия» София (Болгария).

«Вентспилс» (Латвия) — «Динамо-Авто» (Молдова)

«Шахтер» Солигорск (Беларусь) — «Сфынтул Георге» (Молдова)

«Динамо» Минск (Беларусь) — «Пяст» (Польша).

«Орхус» (Дания) — «Хонка» (Финляндия)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Ильвес» (Финляндия)

«Хабнарфьордюр» (Исландия) — «Дунайска Стреда» (Словакия).

ТНС (Уэльс) — «Жилина» (Словакия)

«Вадуц» (Лихтенштейн) — «Хибернианс» (Мальта)

«Серветт» (Швейцария) — «Ружомберок» (Словакия).

«Нефтчи» (Азербайджан) — «Шкупи» (Северная Македония)

«Кешля» (Азербайджан) — «Лячи» (Албания)

«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — «Динамо» Батуми (Грузия).

«Нымме Калью» (Эстония) — «Мура» (Словения)

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Кауно Жальгирис» (Литва)

«Фехервар» (Венгрия) — «Богемиан» (Ирландия).

«Аполлон» Лимасол (Кипр) — «Сабуртало» (Грузия)

«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Железничар» (Босния и Герцеговина)

«Алашкерт» (Армения) — «Ренова» (Северная Македония).

«Партизан» (Сербия) — РФШ (Латвия)

«Лех» (Польша) — «Валмиера» (Латвия)

«Ордабасы» (Казахстан) — «Ботошани» (Румыния).

«Стяуа» (Румыния) — «Ширак» (Армения)

«Прогрес» (Люксембург) — «Энгордани» (Андорра)/"Зета (Черногория)

ЦСКА София (Болгария) — «Сайренс» (Мальта).

«Петрокуб» (Молдова) — «Бачка-Топола» (Сербия)

«Сумгайыт» (Азербайджан) — «Шкендия» (Северная Македония)

«Кайрат» (Казахстан) — «Ной» (Армения)

«Локомотив» Тбилиси (Грузия) — «Университатя Крайова» (Румыния)﻿

«Теута» (Албания) — «Бейтар» Иерусалим (Израиль)

«Борац» Баня-Лука (Босния и Герцеговина) — «Сутьеска» (Черногория)

«Санта-Колома» (Андорра)/"Искра Даниловград (Черногория) — «Локомотив» Пловдив (Болгария)

«Тре Пенне» (Сан-Марино)/"Гиляни"(Косово) — АПОЭЛ (Кипр). ﻿