Стали известны все пары первого раунда Лиги Европы с участием «Кайрата» и «Ордабасы»
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На этой стадии стартуют казахстанские «Кайрат» и «Ордабасы». Алматинцы дома примут армянский «Ноа», а шымкентцы на своем поле сыграют с румынским «Ботошани».
В квалификации ЛЕ победители пар будут определяться по итогам одного матча, а игры первого раунда пройдут 27 августа. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти. Матчи могут переноситься на нейтральное поле
Все пары первого раунда ЛЕ:
«Марибор» (Словения) — «Колрейн» (Северная Ирландия)/"Ла-Фиорита (Сан-Марино)
«Олимпия» Любляна (Словения) — «Викингур» Рейкьявик (Исландия)
«Сент-Джозефс» (Гибралтар)/Б-36 (Фарерские острова) — «Левадия» (Эстония).
«Ритеряй» (Литва) — «Дерри Сити» (Ирландия)
«Жальгирис» (Литва) — «Пайде» (Эстония)
«Гонвед» (Венгрия) — «Интер» Турку (Финляндия).
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Дифферданж» (Люксембург)
«Валлетта» (Мальта) — «Бала Таун» (Уэльс)
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)/"Приштина (Косово) — «Унион Титус-Петанж» (Люксембург).
«Русенборг» (Норвегия) — «Брейдаблик» (Исландия)
«Абердин» (Шотландия) — «Рунавик» (Фарерские острова)/"Барри Таун Юнайтед (Уэльс)
«Мазервелл» (Шотландия) — «Гленторан» (Северная Ирландия)/"Торсхавн (Фарерские острова).
«Хаммарбю» (Швеция) — «Пушкаш-Академия» (Венгрия)
«Мальме» (Швеция) — «Краковия» (Польша)
«Кукеси» (Албания) — «Славия» София (Болгария).
«Вентспилс» (Латвия) — «Динамо-Авто» (Молдова)
«Шахтер» Солигорск (Беларусь) — «Сфынтул Георге» (Молдова)
«Динамо» Минск (Беларусь) — «Пяст» (Польша).
«Орхус» (Дания) — «Хонка» (Финляндия)
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Ильвес» (Финляндия)
«Хабнарфьордюр» (Исландия) — «Дунайска Стреда» (Словакия).
ТНС (Уэльс) — «Жилина» (Словакия)
«Вадуц» (Лихтенштейн) — «Хибернианс» (Мальта)
«Серветт» (Швейцария) — «Ружомберок» (Словакия).
«Нефтчи» (Азербайджан) — «Шкупи» (Северная Македония)
«Кешля» (Азербайджан) — «Лячи» (Албания)
«Хапоэль»
«Нымме Калью» (Эстония) — «Мура» (Словения)
«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Кауно Жальгирис» (Литва)
«Фехервар» (Венгрия) — «Богемиан» (Ирландия).
«Аполлон» Лимасол (Кипр) — «Сабуртало» (Грузия)
«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Железничар» (Босния и Герцеговина)
«Алашкерт» (Армения) — «Ренова» (Северная Македония).
«Партизан» (Сербия) — РФШ (Латвия)
«Лех» (Польша) — «Валмиера» (Латвия)
«Ордабасы» (Казахстан) — «Ботошани» (Румыния).
«Стяуа» (Румыния) — «Ширак» (Армения)
«Прогрес» (Люксембург) — «Энгордани» (Андорра)/"Зета (Черногория)
ЦСКА София (Болгария) — «Сайренс» (Мальта).
«Петрокуб» (Молдова) — «Бачка-Топола» (Сербия)
«Сумгайыт» (Азербайджан) — «Шкендия» (Северная Македония)
«Кайрат» (Казахстан) — «Ной» (Армения)
«Локомотив» Тбилиси (Грузия) — «Университатя Крайова» (Румыния)
«Теута» (Албания) — «Бейтар» Иерусалим (Израиль)
«Борац»
«Санта-Колома» (Андорра)/"Искра Даниловград (Черногория) — «Локомотив» Пловдив (Болгария)
«Тре Пенне» (Сан-Марино)/"Гиляни"(Косово) — АПОЭЛ (Кипр).
Добавим, что вместе с «Кайратом» и «Ордабасы» в ЛЕ выступит и «Кайсар», который стартует со второго раунда ЛЕ. Соперник обладателя Кубка Казахстана-2019 станет известен 31 августа, а сам матч кызылординцы проведут 17 сентября.