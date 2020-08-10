«Кайрат» объявил место проведения матча Лиги Европы
Серебряный призер чемпионата Казахстана «Кайрат» объявил, что проведет матч первого раунда квалификации Лиги Европы в Алматы.
Серебряный призер чемпионата Казахстана «Кайрат» объявил, что проведет матч первого раунда квалификации Лиги Европы в Алматы.
Соперником по итогам жеребьевки стал армянский «Ноа», который в прошлом сезоне стал вторым в своей лиге и завоевал Кубок страны. Победитель будет определяться по итогам одной игры.
«Матч первого раунда ЛЕ между “Кайратом” и “Ноа” состоится 27 августа в Алматы, время поединка будет объявлено позднее», — говорится в сообщении на официальном сайте «Кайрата».
Ранее стало известно, что УЕФА рассматривает вариант с переносом матчей казахстанских клубов на нейтральное поле