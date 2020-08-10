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15:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил место проведения матча Лиги Европы

Серебряный призер чемпионата Казахстана «Кайрат» объявил, что проведет матч первого раунда квалификации Лиги Европы в Алматы.

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Соперником по итогам жеребьевки стал армянский «Ноа», который в прошлом сезоне стал вторым в своей лиге и завоевал Кубок страны. Победитель будет определяться по итогам одной игры.

Кайрат (Алма-Ата)

«Матч первого раунда ЛЕ между “Кайратом” и “Ноа” состоится 27 августа в Алматы, время поединка будет объявлено позднее», — говорится в сообщении на официальном сайте «Кайрата».

Ранее стало известно, что УЕФА рассматривает вариант с переносом матчей казахстанских клубов на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом. Все игры в квалификациях ЛЧ и Лиги Европы будут проходить без зрителей, а в случае необходимости команды будут проводить дополнительное время или серию пенальти.

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