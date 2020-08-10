«Кайрат» объявил место проведения матча Лиги Европы

Соперником по итогам жеребьевки стал армянский «Ноа», который в прошлом сезоне стал вторым в своей лиге и завоевал Кубок страны. Победитель будет определяться по итогам одной игры.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

«Матч первого раунда ЛЕ между “Кайратом” и “Ноа” состоится 27 августа в Алматы, время поединка будет объявлено позднее», — говорится в сообщении на официальном сайте «Кайрата».