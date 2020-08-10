Гол Роналду признан лучшим по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

В ответной игре 1/8 финала португальский футболист отметился красивым ударом с дальней дистанции.

Во время загрузки произошла ошибка.

БК Winline засчитала победу «Спартака» в матче с «Сочи»

На звание гола недели в Лиге чемпионов также претендовали Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария») и Лионель Месси («Барселона»).