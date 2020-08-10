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17:50 (мск), источник: Sport24

Гол Роналду признан лучшим по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Гол нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота «Лиона» признан лучшим по итогам прошедших на прошлой неделе матчей Лиги чемпионов.

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В ответной игре 1/8 финала португальский футболист отметился красивым ударом с дальней дистанции.

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На звание гола недели в Лиге чемпионов также претендовали Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария») и Лионель Месси («Барселона»).

Напомним, что лучшим игроком недели по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов был признан Левандовски.

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Ювентус
2:1
Первый тайм: 1:1
Лион
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