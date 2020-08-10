Домашний матч «Ордабасы» в Лиге Европы оказался под угрозой переноса в другую страну

Как отмечает издание, из-за ситуации с коронавирусом Румыния внесена в красный список Казахстана — это означает, что клуб не сможет добраться до Шымкента.

«Единственное препятствие — это поездка. Нам, румынам, это запрещено, мы в красном списке, — говорит Кроитору. — В таких случаях должен вступать протокол УЕФА. Если они согласятся, то могут приехать к нам. Если нет, то давайте договариваться о стране, которую предложит УЕФА — например, Греция, Венгрия или Турция.

«Ордабасы» — хорошая команда, они стали третьими после «Астаны» и «Алматы». Они играют по тактике 3−4−3, у них в составе Мэй Махлангу, который мы знаем по бухарестскому «Динамо». Но если лететь чартером, то мы потратим на дорогу семь-восемь часов.

Я играл в Казахстане за «Атырау», знаю эту страну и ее футбол. Я настроен оптимистично вне зависимости от соперника. Я не боюсь, мы победим. Все определятся в одном матче, нам нечего терять. Будь две игры, было бы тяжело из-за дороги, но данном случае это уже не принимается во внимание, как и фактор болельщиков.