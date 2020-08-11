Итальянский «Интер» стал первым полуфиналистом Лиги Европы

Источник: AP 2020

В составе победителей забитыми мячами отметились Николо Барелла (15-я минута) и Ромелу Лукаку (21), у проигравших отличился Кай Хавертц (25).

Лукаку стал первым игроком в истории Лиги Европы и Кубка УЕФА (предыдущее название турнира), который сумел отличиться в девяти встречах подряд. Также он первым в истории «Интера» забил гол в шести матчах еврокубков кряду.

В ходе матча арбитр дважды назначил пенальти и дважды изменил свое решение после просмотра видеоповторов.

В полуфинале «Интер» 16 августа в Кёльне встретится с победителем матча между украинским «Шахтером» и швейцарским «Базелем». Их игра состоится во вторник в Гельзенкирхене.