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00:15 (мск), источник: ТАСС

Итальянский «Интер» стал первым полуфиналистом Лиги Европы

ТАСС, 10 августа. Итальянский футбольный клуб «Интер» одержал победу над германским «Байером» со счетом 2:1 в матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча прошла в Дюссельдорфе без зрителей.

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Источник: AP 2020

В составе победителей забитыми мячами отметились Николо Барелла (15-я минута) и Ромелу Лукаку (21), у проигравших отличился Кай Хавертц (25).

Лукаку стал первым игроком в истории Лиги Европы и Кубка УЕФА (предыдущее название турнира), который сумел отличиться в девяти встречах подряд. Также он первым в истории «Интера» забил гол в шести матчах еврокубков кряду.

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В ходе матча арбитр дважды назначил пенальти и дважды изменил свое решение после просмотра видеоповторов.

В полуфинале «Интер» 16 августа в Кёльне встретится с победителем матча между украинским «Шахтером» и швейцарским «Базелем». Их игра состоится во вторник в Гельзенкирхене.

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. УЕФА принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене в формате одноматчевых противостояний. Встречи полуфинала пройдут 16—17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф проходят без зрителей.

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