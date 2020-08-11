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01:02 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Копенгаген» и вышел в полуфинал Лиги Европы

ТАСС, 11 августа. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время одержал победу над датским «Копенгагеном» со счетом 1:0 в матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча прошла в Кёльне без зрителей.

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Источник: AP 2020

Мяч на 94-й минуте с пенальти забил Бруну Фернандеш. «Манчестер Юнайтед» реализовал 21-й пенальти в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди команд пяти ведущих европейских лиг.

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В предыдущих 10 матчах Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» потерпел одно поражение (семь побед, две ничьих).

В полуфинале «Манчестер Юнайтед» 17 августа в Дюссельдорфе встретится с победителем матча между английским «Вулверхэмптоном» и испанской «Севильей». Их встреча пройдет во вторник в Дуйсбурге.

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. УЕФА принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене в формате одноматчевых противостояний. Встречи полуфинала пройдут 16—17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф проходят без зрителей.

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Первый тайм: 0:0
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