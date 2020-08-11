«Манчестер Юнайтед» обыграл «Копенгаген» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Источник: AP 2020

Мяч на 94-й минуте с пенальти забил Бруну Фернандеш. «Манчестер Юнайтед» реализовал 21-й пенальти в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди команд пяти ведущих европейских лиг.

В предыдущих 10 матчах Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» потерпел одно поражение (семь побед, две ничьих).

В полуфинале «Манчестер Юнайтед» 17 августа в Дюссельдорфе встретится с победителем матча между английским «Вулверхэмптоном» и испанской «Севильей». Их встреча пройдет во вторник в Дуйсбурге.