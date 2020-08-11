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09:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер» и «МЮ» сделали шаг к финалу мечты, Лукаку установил рекорд Лиги Европы

Победы команд Антонио Конте и Уле Гуннара Сульшера повысили вероятность встречи двух великих клубов в финале Лиги Европы.

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Источник: Спорт-Экспресс

Первый полуфинал за 10 лет

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Есть еще великолепная «Аталанта», которой предстоит сыграть в Лиге чемпионов с «ПСЖ», однако очевидно, что сверхнасыщенный календарь серии А, которая завершила сезон позже всех, выжала из итальянских клубов почти все соки. «Ювентус» в Лиге чемпионов не смог с нужным счетом переиграть проведший с марта только один официальный матч «Лион». «Рома» на фоне «Севильи» смотрелась откровенно жалко, и только «Интер» на прошлой неделе не без нервов сумел пройти заваливший летнюю часть сезона «Хетафе».

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Впрочем, в целом уровень готовности миланцев в полном порядке. Они отлично провели последние туры в Италии, а уверенность в собственных силах демонстрировал быстро набравший популярность ролик, в котором счастливого Антонио Конте гоняли в «квадрате» собственные подопечные. Примерно с таким же задором «Интер» принялся с первых минут методично уничтожать оборону «Байера».

Флагманом наступления, естественно, выступил проводящий фантастический сезон Лукаку. Даже когда его удар заблокировали, счет открыл преуспевший на подборе Барелла. А потом бельгийский гигант продемонстрировал мощь танка. Пытаясь остановить его, Тапсоба использовал и руки, и ноги, но даже рухнувший на газон Лукаку способен на смертельный для вратаря выстрел. Конечно, это был не фантастический удар Месси в игре с «Наполи», но смотрелся момент эффектно.

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Забив в девятом матче турнира подряд, форвард «Интера» установил рекорд Лиги Европы. А если бы он еще и выход один на один реализовал, игру можно было бы завершать досрочно. Однако сэйв Храдецки и гол Хаверца после тончайшего паса Фолланда оставили «Байер» в игре. Помогло леверкузенцам и вмешательство ВАР. Главный арбитр после общения с ним засомневался в собственном решении, посмотрел повтор и отменил пенальти. Согласно изменениям в правилах, такие контакты теперь не считаются игрой рукой, даже если бы Синкгравен, как ошибочно показалось рефери, сделал движение в сторону мяча.

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Скользкий счет обеспечил болельщикам еще 45 нескучных минут игры на встречных курсах. «Интер» смотрелся мощнее и интереснее, и только низкая реализация подводила черно-синюю команду. Впрочем, выйти в полуфинал это не помешало. Миланцы достигли данной стадии впервые со времен триумфальной Лиги чемпионов десятилетней давности.

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21-й пенальти «красных дьяволов»

Уле Гуннар Сульшер вернул «красных дьяволов» в Лигу чемпионов, но, конечно, норвежцу хочется завершить сезон с трофеем. Он много чего выиграл с клубом в качестве игрока, а теперь мечтает о титулах уже в новом качестве. После фиаско в полуфинале Кубка Англии второй по статусу еврокубок настолько вырос в глазах Сульшера, что он заявил: «Поднять трофей сейчас было бы лучшим моментом моей карьеры».

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С таким настроем и уровнем соперника могло показаться, что встреча с «Копенгагеном» может стать для «МЮ» легкой прогулкой. Однако наставник «Копенгагена» Столле Сульбаккен хорошо подготовился к противостоянию с давним партнером по сборной Норвегии. Даже вынужденная замена одного из ключевых защитников датчан Болисена уже на 15-й минуте не сказалась на стройности оборонительных порядков. Когда же Гринвуду удалось ускользнуть от опеки в концовке первого тайма, его гол отменили после просмотра повтора. Офсайд.

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Англичане могли сетовать на невезение, так как по ходу второй половины матча «Копенгаген» дважды спасала штанга. Вместе с тем, защитники «красных дьяволов» несколько раз блокировали опасные удары не забывавшего о контратаках соперника. В итоге игра логично перетекла в дополнительное время, где «МЮ» наконец-то добился своего, получив право на пенальти.

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В этом сезоне команда Сульшера — главный специалист по зарабатыванию 11-метровых среди всех представителей чемпионатов «большой пятерке». В понедельник игроки «МЮ» получили право пробить с «точки» в 21-й раз! Удивительное совпадение, но автор решающего гола Бруну Фернандеш исполнил ровно столько же пенальти за три года и ни разу не промахнулся. Видимо, проведшему невероятную игру и отразившему 13 ударов голкиперу «Копенгагена» Юнссону можно было забить только так.

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Теперь в полуфинале «Манчестер Юнайтед» ждет встреча с победителем в паре «Вулверхэмптон» — «Севилья», а соперником «Интера» станет лучшая команда по итогам матча «Шахтер» — «Базель».

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