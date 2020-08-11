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09:55 (мск), источник: Vesti.kz

УЕФА оплатит чартеры казахстанским клубам в еврокубках

Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение сделать обязательными чартерные перелеты команд, участвующих в квалификационных раундах еврокубков.

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Источник: AFP 2020

Для обеспечения равных возможностей всем участникам этих стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА оплатит чартеры всем без исключения. Сумма, выделенная на один перелет, составит 40 000 евро.

Напомним, в этом году Казахстан в еврокубках представят четыре клуба. Так, в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов выступит «Астана», казахстанский клуб сыграет на выезде с «Динамо-Брест» (Беларусь).

«Кайрат» и «Ордабасы» являются номинальными хозяевами в первом раунде квалификации Лиги Европы: алматинцы примут армянский «Ноа», а шымкентцам достался румынский «Ботошани».

Кызылординский «Кайсар» возьмет старт в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 31 августа.

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