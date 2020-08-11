Тренер «Динамо-Бреста» рассказал о сложностях с «Астаной» перед матчем Лиги чемпионов
Главный тренер белорусского «Динамо-Бреста» Сергей Ковальчук прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов, где в первом раунде его клубу попалась «Астана».
Главный тренер белорусского «Динамо-Бреста» Сергей Ковальчук прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов, где в первом раунде его клубу попалась «Астана».
Победитель пары определится по итогам одного матча. Игра пройдет в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00 по времени
По словам Ковальчука, его штабу нелегко изучить «Астану»
«Сейчас чемпионат Казахстана не проводится, поэтому есть определенные сложности с изучением соперника. По слухам я знаю, что они играют товарищеские матчи. Все равно будет сложно добыть
Хорошо, что играем дома, но, к сожалению, без зрителей. Надеюсь, что на своем поле мы подойдем к полной боевой готовности. Противостояние состоит из одного матча, поэтому постараемся сделать все возможное, чтобы пройти в следующий раунд.
Мы готовимся к перенесенной игре чемпионата против «Слуцка», которая состоится 12 августа. Постараемся максимально собрать хоть
Ранее главный тренер «Астаны» Михал Билек прокомментировал попадание на «Динамо-Брест» в жеребьевке, а гендиректор казахстанского клуба Михаил Гурман выразил опасения об отсутствии игровой практики у футболистов.
Отметим, что во втором раунде победитель пары «Астана» — «Динамо-Брест» встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского «Коннас-Ки» и боснийского «Сараево».