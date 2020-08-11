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15:23 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Динамо-Бреста» рассказал о сложностях с «Астаной» перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер белорусского «Динамо-Бреста» Сергей Ковальчук прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов, где в первом раунде его клубу попалась «Астана».

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Источник: Reuters

Победитель пары определится по итогам одного матча. Игра пройдет в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.

По словам Ковальчука, его штабу нелегко изучить «Астану» из-за долгой паузы в чемпионате Казахстана.

«Сейчас чемпионат Казахстана не проводится, поэтому есть определенные сложности с изучением соперника. По слухам я знаю, что они играют товарищеские матчи. Все равно будет сложно добыть какую-то информацию.

Хорошо, что играем дома, но, к сожалению, без зрителей. Надеюсь, что на своем поле мы подойдем к полной боевой готовности. Противостояние состоит из одного матча, поэтому постараемся сделать все возможное, чтобы пройти в следующий раунд.

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Мы готовимся к перенесенной игре чемпионата против «Слуцка», которая состоится 12 августа. Постараемся максимально собрать хоть какую-то информацию об «Астане». Понятно, что это чемпион Казахстана последних лет, квалифицированный соперник. Первоочередная задача — игра против «Слуцка», а потом будем готовиться к первому раунду ЛЧ, — сказал Ковальчук в интервью пресс-службе клуба.

Ранее главный тренер «Астаны» Михал Билек прокомментировал попадание на «Динамо-Брест» в жеребьевке, а гендиректор казахстанского клуба Михаил Гурман выразил опасения об отсутствии игровой практики у футболистов.

Отметим, что во втором раунде победитель пары «Астана» — «Динамо-Брест» встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского «Коннас-Ки» и боснийского «Сараево».

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