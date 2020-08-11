Какими будут четвертьфиналы ЛЧ? «Аталанта» без лидера, «ПСЖ» без Мбаппе, «Лейпциг» без Вернера, а «Барса» с новой тактикой

Источник: AP 2020

В ближайшие четыре дня в Лиссабоне пройдут четвертьфиналы Лиги чемпионов в новом формате — один матч на нейтральном поле

«Барселона» сыграет с «Баварией» (14 августа), а «Манчестер Сити» — с «Лионом» (15 августа). Эти команды доигрывали матчи 1/8 финала на прошлой неделе

«Аталанта» сыграет с «ПСЖ» (12 августа), а «Лейпциг» — с «Атлетико» (13 августа). Эти команды в Лиге чемпионов мы не видели с конца февраля

На прошлой неделе мы рассказывали, как проводили лето команды, которые вернулись в плей-офф Лиги чемпионов. Однако четыре клуба успели выйти в четвертьфинал до еврокубковой паузы и остались не охвачены нами. Восполняем пробел, а заодно размышляем о фаворитах и аутсайдерах во всех парах.

«Аталанта»

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/4 финала, 12.08.2020, 22:00 Аталанта - ПСЖ -

«Аталанта» — одна из любимых ставок на победу в Лиге чемпионов для нейтрального зрителя. Не самая раскрученная, но при этом чрезвычайно симпатичная команда Джанпьеро Гасперини в прошедшем сезоне Серии А забила 98 мячей — на 17 больше, чем у ближайших конкурентов! Помните, как год назад попадание «Аталанты» в четверку лучших в Италии называли красивой сказкой про Золушку? Ну так сиквел у этой сказки получился не хуже.

Когда начнется матч, не спешите искать глазами Йосипа Иличича, оформившего покер в ворота «Валенсии» в 1/8 финала. По официальной версии, словенец пропустит игру из-за травмы, но в Италии пишут, что истинная причина совсем в другом. Есть версия, что лидер «Аталанты» (21 гол + 9 передач в сезоне) впал в глубокую депрессию из-за измены жены и всерьез подумывает о завершении карьеры:

Иличич — фундаментальный игрок для нас. Это был сезон его имени, Йосип громил всех как в Серии А, так и в Европе. «Аталанта» без Иличича — это как «Ювентус» без Дибалы, «Лацио» без Иммобиле или даже «Интер» без Лукаку. Джанпьеро Гасперини главный тренер «Аталанты»

В центре нападения начнет, конечно, Дуван Сапата, но по ходу игры должен выйти Луис Муриэль, один из лучших джокеров европейского сезона — с замены он забил 11 мячей.

Точка неопределенности для «Аталанты» — позиция вратаря. Основной кипер Пьерлуиджи Голлини выбыл из строя с травмой, поэтому его заменит резервист Марко Спортиелло.

«ПСЖ»

«ПСЖ» набирал форму через товарищеские матчи и два национальных финала: Кубка лиги и Кубка Франции. В обоих были одержаны победы, но совсем не убедительные. В первой игре команда Томаса Тухеля обыграла «Сент-Этьен», но заплатила дорогую цену. Травму получил Килиан Мбаппе — его участие в игре с «Аталантой» под большим вопросом. Возможно, форвард сможет выйти на 10−15 минут, но это максимум.

Килиан Мбаппе | Источник: AP 2020

Потерь у «ПСЖ» вообще много. В июле команду покинули Эдинсон Кавани и Тома Менье, из-за дисквалификации четвертьфинал пропустит Анхель Ди Мария, а Марко Верратти хоть и поехал в Португалию, но не сыграет из-за травмы. Для любой другой команды предыдущее предложение отдавало бы ночным кошмаром, но парижане все равно выставят мощную линию атаки из Неймара, Икарди (шесть мячей в последних пяти матчах) и Сарабии, а также найдут место для Андера Эрреры, Маркиньоса и Гейе в центре поля.

Впервые с 2016 года «ПСЖ» дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. Как и для «Барселоны», формат из одного матча играет парижанам на руку — в предыдущие годы они слишком часто разваливались в ответных матчах. И все же уверенности в том, что «ПСЖ» в этом году пройдет дальше, чем за всю историю катарского проекта, нет никакой.

«Лейпциг»

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/4 финала, 13.08.2020, 22:00 РБ Лейпциг - Атлетико -

«Лейпциг», одно из главных открытий нынешнего еврокубкового сезона, уже не тот. Команда, претендовавшая зимой на золото бундеслиги, после возобновления немецкого сезона сбилась с пути и теряла очки на каждом шагу. По числу набранных очков за игру в летний период это сейчас худшая команда из всех участников четвертьфиналов (не считая французских команд, у которых чемпионат не возобновлялся).

Дело не только в потере формы. Лучший игрок «Лейпцига» Тимо Вернер не захотел продолжать еврокубковую кампанию и уехал в расположение «Челси», своего нового клуба. В уходящем сезоне он забил 32 мяча во всех соревнованиях — такого бомбардира заменить непросто, тем более что у Нагельсмана есть проблемы даже с заменой по позиции. Форвард Юссуф Поульсен пропустил концовку сезона из-за повреждения связок лодыжки, и его участие в ближайшем матче под вопросом.

«Атлетико»

Одной из главных интриг чемпионата Испании после возобновления игр была лигочемпионская путевка «Атлетико». Команда Диего Симеоне ждала рестарта вне четверки сильнейших, да и вообще дистанцию по сезону прошла неровно. Летом все изменилось — в 11 матчах «Атлетико» не потерпел ни одного поражения, довольно быстро залез в тройку сильнейших и больше ее не покидал. Не то что «Сосьедад» и «Хетафе» — мадридцы обошли даже «Севилью» в итоговой таблице.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне | Источник: Reuters

Возможно, эмоциональным импульсом для команды стала победа в противостоянии с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Сработавший тогда ход — перевод Маркоса Льоренте из опорной зоны в нападение — Симеоне стал эксплуатировать на постоянной основе, и бывший игрок «Реала» даже номинировался на звание лучшего игрока «Атлетико» по итогам года. Называется, пришло подкрепление откуда не ждали.

Но вот за пару дней до игры с «Лейпцигом» болельщикам «Атлетико» пришлось всерьез испугаться. Сразу два футболиста сдали положительный тест на коронавирус. Сначала говорили об угрозе срыва игры (если бы эти двое перезаражали остальных) и даже о вероятности технического поражения, но повезло — «Атлетико» полетел в Португалию почти в полном составе. С COVID-19 слегли нападающий Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько. Потери ощутимые, но несмертельные. Главное, чтобы не Облак.

«Барселона»

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/4 финала, 14.08.2020, 22:00 Барселона - Бавария -

Каталонское издание Sport сегодня вышло с интригующей обложкой «План на «Баварию». Вроде бы Сетьен собирается сыграть с грозным соперником по схеме 4−4−2, максимально насытив полузащиту. Это фактически означает, что Антуан Гризманн начнет игру на скамейке запасных. Вернувшиеся после дисквалификации Бускетс и Видаль составят квартет в центре поля с Де Йонгом и Серджи Роберто. Такой подход позволит почти полностью освободить от оборонительных обязательств Месси и Суареса, и при этом обеспечить контроль ситуации в середине. Подобный вариант Сетьен уже использовал в игре с «Бетисом» в чемпионате, тогда каталонцы победили со счетом 3:2.

«Бавария»

Матч против «Челси» стал для «Баварии» первым официальным за предыдущие пять недель, поэтому для мюнхенцев было очень важно набрать игровые кондиции и размять мышцы. Судя по игре и итоговому счету, команда на ходу. Именно «Бавария» видится фаворитом в этой паре, поэтому ей не нужно придумывать какой-то особый план на «Барсу», достаточно показывать свой футбол.

Все вопросы по «Баварии» исключительно кадровые. Джером Боатенг получил травму в игре с «Челси», но его может заменить Никлас Зюле, восстановившийся после разрыва крестообразных связок колена. Бенжамен Павар все еще отсутствует, так что на правом фланге обороны сыграет Джошуа Киммих. В случае, если Кингсли Коман не оправится в срок от мышечного повреждения, его в стартовом составе заменит пока еще игрок «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

«Манчестер Сити»

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/4 финала, 15.08.2020, 22:00 Манчестер Сити - Лион -

После напряженной тактической дуэли с мадридским «Реалом» Гвардиола может вздохнуть посвободнее — «Лион» выглядит соперником попроще. Кевин де Брюйне совершенно точно входит в тройку сильнейших игроков соревнования, поэтому «Сити» достаточно придерживаться той тактики, при которой бельгиец будет получать мяч и свободное пространство. Параллельно клуб уже занимается вопросами будущего: после покупки Натана Аке из «Борнмута» стало известно о том, что на трансфер выставлен Николас Отаменди. За аргентинца манчестерский клуб хочет выручить 14,5 миллиона евро.

«Лион»

Давайте не будем переоценивать «Лион». Команда оказалась в четвертьфинале Лиги чемпионов не случайно, но в то же время пройти «Ювентус» помогло крайне неоднозначное судейское решение, а также нерешенные проблемы итальянского гранда. «Сити» выглядит более функционирующей системой. В чем шансы «Лиона»? Во-первых, в том, что это одноматчевое противостояние — в таких условиях вероятность аномальной победы аутсайдера растет. Во-вторых, в скорости Мемфиса Депая, который способен устроить длинный вечер Кайлу Уокеру. Как убедился Гвардиола на прошлой неделе, фатальные ошибки могут допускать даже самые надежные защитники.