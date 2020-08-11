Какими будут четвертьфиналы ЛЧ? «Аталанта» без лидера, «ПСЖ» без Мбаппе, «Лейпциг» без Вернера, а «Барса» с новой тактикой
Четыре четвертьфинала за четыре дня. Все матчи стартуют в 22:00 (мск).
Четыре четвертьфинала за четыре дня. Все матчи стартуют в 22:00 (мск).
На прошлой неделе мы рассказывали, как проводили лето команды, которые вернулись в
«Аталанта» — одна из любимых ставок на победу в Лиге чемпионов для нейтрального зрителя. Не самая раскрученная, но при этом чрезвычайно симпатичная команда Джанпьеро Гасперини в прошедшем сезоне Серии А забила 98 мячей — на 17 больше, чем у ближайших конкурентов! Помните, как год назад попадание «Аталанты» в четверку лучших в Италии называли красивой сказкой про Золушку? Ну так сиквел у этой сказки получился не хуже.
Когда начнется матч, не спешите искать глазами Йосипа Иличича, оформившего покер в ворота «Валенсии» в 1/8 финала. По официальной версии, словенец пропустит игру
Иличич — фундаментальный игрок для нас. Это был сезон его имени, Йосип громил всех как в Серии А, так и в Европе. «Аталанта» без Иличича — это как «Ювентус» без Дибалы, «Лацио» без Иммобиле или даже «Интер» без Лукаку.
В центре нападения начнет, конечно, Дуван Сапата, но по ходу игры должен выйти Луис Муриэль, один из лучших джокеров европейского сезона — с замены он забил 11 мячей.
Точка неопределенности для «Аталанты» — позиция вратаря. Основной кипер Пьерлуиджи Голлини выбыл из строя с травмой, поэтому его заменит резервист Марко Спортиелло.
«ПСЖ» набирал форму через товарищеские матчи и два национальных финала: Кубка лиги и Кубка Франции. В обоих были одержаны победы, но совсем не убедительные. В первой игре команда Томаса Тухеля обыграла «Сент-Этьен», но заплатила дорогую цену. Травму получил Килиан Мбаппе — его участие в игре с «Аталантой» под большим вопросом. Возможно, форвард сможет выйти на 10−15 минут, но это максимум.
Потерь у «ПСЖ» вообще много. В июле команду покинули Эдинсон Кавани и Тома Менье,
Впервые с 2016 года «ПСЖ» дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. Как и для «Барселоны», формат из одного матча играет парижанам на руку — в предыдущие годы они слишком часто разваливались в ответных матчах. И все же уверенности в том, что «ПСЖ» в этом году пройдет дальше, чем за всю историю катарского проекта, нет никакой.
«Лейпциг», одно из главных открытий нынешнего еврокубкового сезона, уже не тот. Команда, претендовавшая зимой на золото бундеслиги, после возобновления немецкого сезона сбилась с пути и теряла очки на каждом шагу. По числу набранных очков за игру в летний период это сейчас худшая команда из всех участников четвертьфиналов (не считая французских команд, у которых чемпионат не возобновлялся).
Дело не только в потере формы. Лучший игрок «Лейпцига» Тимо Вернер не захотел продолжать еврокубковую кампанию и уехал в расположение «Челси», своего нового клуба. В уходящем сезоне он забил 32 мяча во всех соревнованиях — такого бомбардира заменить непросто, тем более что у Нагельсмана есть проблемы даже с заменой по позиции. Форвард Юссуф Поульсен пропустил концовку сезона
Одной из главных интриг чемпионата Испании после возобновления игр была лигочемпионская путевка «Атлетико». Команда Диего Симеоне ждала рестарта вне четверки сильнейших, да и вообще дистанцию по сезону прошла неровно. Летом все изменилось — в 11 матчах «Атлетико» не потерпел ни одного поражения, довольно быстро залез в тройку сильнейших и больше ее не покидал. Не то что «Сосьедад» и «Хетафе» — мадридцы обошли даже «Севилью» в итоговой таблице.
Возможно, эмоциональным импульсом для команды стала победа в противостоянии с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Сработавший тогда ход — перевод Маркоса Льоренте из опорной зоны в нападение — Симеоне стал эксплуатировать на постоянной основе, и бывший игрок «Реала» даже номинировался на звание лучшего игрока «Атлетико» по итогам года. Называется, пришло подкрепление откуда не ждали.
Но вот за пару дней до игры с «Лейпцигом» болельщикам «Атлетико» пришлось всерьез испугаться. Сразу два футболиста сдали положительный тест на коронавирус. Сначала говорили об угрозе срыва игры (если бы эти двое перезаражали остальных) и даже о вероятности технического поражения, но повезло — «Атлетико» полетел в Португалию почти в полном составе. С COVID-19 слегли нападающий Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько. Потери ощутимые, но несмертельные. Главное, чтобы не Облак.
Каталонское издание Sport сегодня вышло с интригующей обложкой «План на «Баварию». Вроде бы Сетьен собирается сыграть с грозным соперником по схеме 4−4−2, максимально насытив полузащиту. Это фактически означает, что Антуан Гризманн начнет игру на скамейке запасных. Вернувшиеся после дисквалификации Бускетс и Видаль составят квартет в центре поля с Де Йонгом и Серджи Роберто. Такой подход позволит почти полностью освободить от оборонительных обязательств Месси и Суареса, и при этом обеспечить контроль ситуации в середине. Подобный вариант Сетьен уже использовал в игре с «Бетисом» в чемпионате, тогда каталонцы победили со счетом 3:2.
Матч против «Челси» стал для «Баварии» первым официальным за предыдущие пять недель, поэтому для мюнхенцев было очень важно набрать игровые кондиции и размять мышцы. Судя по игре и итоговому счету, команда на ходу. Именно «Бавария» видится фаворитом в этой паре, поэтому ей не нужно придумывать
Все вопросы по «Баварии» исключительно кадровые. Джером Боатенг получил травму в игре с «Челси», но его может заменить Никлас Зюле, восстановившийся после разрыва крестообразных связок колена. Бенжамен Павар все еще отсутствует, так что на правом фланге обороны сыграет Джошуа Киммих. В случае, если Кингсли Коман не оправится в срок от мышечного повреждения, его в стартовом составе заменит пока еще игрок «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
После напряженной тактической дуэли с мадридским «Реалом» Гвардиола может вздохнуть посвободнее — «Лион» выглядит соперником попроще. Кевин де Брюйне совершенно точно входит в тройку сильнейших игроков соревнования, поэтому «Сити» достаточно придерживаться той тактики, при которой бельгиец будет получать мяч и свободное пространство. Параллельно клуб уже занимается вопросами будущего: после покупки Натана Аке из «Борнмута» стало известно о том, что на трансфер выставлен Николас Отаменди. За аргентинца манчестерский клуб хочет выручить 14,5 миллиона евро.
Давайте не будем переоценивать «Лион». Команда оказалась в четвертьфинале Лиги чемпионов не случайно, но в то же время пройти «Ювентус» помогло крайне неоднозначное судейское решение, а также нерешенные проблемы итальянского гранда. «Сити» выглядит более функционирующей системой. В чем шансы «Лиона»?
Станислав Рынкевич