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18:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч квалификации Лиги чемпионов не состоится из-за коронавируса

Матч предварительного раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов между клубами «Дрита» (Косово) и «Линфилд» (Северная Ирландия) не состоится из-за коронавируса в косовской команде, сообщает пресс-служба УЕФА.

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Матч предварительного раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов между клубами «Дрита» (Косово) и «Линфилд» (Северная Ирландия) не состоится из-за коронавируса в косовской команде, сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча должна была пройти 11 августа в Ньоне (Швейцария). Косовская команда была помещена на карантин после того, как второй ее игрок сдал положительный тест на коронавирус.

Решение о судьбе матча примет контрольно-дисциплинарный орган УЕФА в соответствии с особыми правилами проведения матчей квалификационного этапа в условиях COVID-19.

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