Матч квалификации Лиги чемпионов не состоится из-за коронавируса

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Матч предварительного раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов между клубами «Дрита» (Косово) и «Линфилд» (Северная Ирландия) не состоится из-за коронавируса в косовской команде, сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча должна была пройти 11 августа в Ньоне (Швейцария). Косовская команда была помещена на карантин после того, как второй ее игрок сдал положительный тест на коронавирус.