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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

А «Шахтёр» — то очень хорош! Может и «Интер» с МЮ убрать

«Шахтёр» и «Севилья» вышли в полуфинал Лиги Европы.

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Источник: AFP 2020

В Лиге Европы определились все полуфиналисты. В воскресенье, 16 августа «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей», а в понедельник, 17-го «Интер» с «Шахтёром». Напомним, все матчи «финала восьми» проходят в Германии.

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С самого начала «Шахтёр» забрал мяч (более 70% владения в стартовый отрезок) и уже на 2-й минуте открыл счёт. На подаче углового защитники «Базеля» разобрали игроков «горняков», тем не менее прозевали рывок из глубины Жуниора Мораеса. Да ещё и голкипер Джордже Николич ошибся на выходе.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
1/4 финала, 11.08.2020, 22:00

Шахтер Д4Базель1

Швейцарцы, казалось, просто не понимали, что противопоставить «Шахтёру», не имели нужного плана в атаке. Разве что за счёт индивидуальных действий могли что-то создать. Шикарный проход Афимико Пюлюлю подсластил пилюлю, но вингер не попал в ворота.

А вот «Шахтёр» в середине первого тайма забил второй гол. Быстрый контрвыпад украсил изящный пропуск мяча перед ударом Тайсона. Небольшой рикошет изменил направление полёта мяча, поэтому Николич оказался отыгран.

Уже к перерыву донецкая команда вполне наиграла на крупную победу. Создала ещё несколько моментов, один из которых завершился попаданием в перекладину. «Шахтёр» нанёс 12 ударов (в створ — 5), а «Базель» лишь семь, причём в створ не попал ни разу.

До середины второго тайма у «Базеля» почти ничего не получалось в атаке. «Горняки» хорошо держали мяч, высасывая тем самым силы у соперника. Но потом донецкая команда ненадолго потеряла контроль над игрой. Случились два спорных эпизода в штрафной «Шахтёра» с участием Додо (единоборство с Пюлюлю и попадание мяча в руку) — их проверял VAR. Оба раза судья не стал назначать пенальти, наверное, правильно.

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На 75-й минуте счёт всё-таки стал крупным. Игроки «Базеля» почувствовали себя в спартаковской шкуре. Если в их пользу пенальти не поставили, то «Шахтёру» дали — за фол на Тайсоне. Алан Патрик пробил по центру, чего не ждал вратарь. После этого игра, по сути, закончилась. Дошло до того, что крайний защитник Додо подключился вперёд и забил четвёртый гол! Донецкая команда опять произвела очень солидное впечатление, она способна побороться с фаворитами Лиги Европы.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
1/4 финала, 11.08.2020, 22:00

Вулверхэмптон Уондерерс0Севилья1

Во встрече «Вулверхэмптона» с «Севильей» тоже быстро определилась команда, завладевшая мячом и территориальным преимуществом. Испанцы заставили англичан обороняться низким блоком. Впрочем, представитель АПЛ был готов к такой игре. Команда Нуну не прессинговала, а грамотно перекрывала все зоны, мешала «Севилье» спокойно менять направление атак, переводить мяч с фланга на фланг. Шла достаточно медленная игра, которую мог вскрыть только первый гол.

«Вулверхэмптон» получил возможность забить его уже на 13-й минуте. Мощный и быстрый Адама Траоре убежал с центра поля, заработал пенальти. К «точке» подошёл Рауль Хименес. Проводящий хороший сезон форвард на сей раз сплоховал. Он неудачно пробил, а марокканский голкипер Боно показал себя во всей красе — выручил команду.

Второй тайм тоже получался однообразным, монотонным. Не сказать чтобы скучным, но всё-таки команды играли предсказуемо. Одним из самых ярких эпизодов стало попадание мяча в затылок итальянскому судье Даниэле Орсато после розыгрыша углового.

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«Вулверхэмптон» гнул свою линию. После замены перестроился с 5−3−2 на 5−4−1, очевидно, с целью лучше выбегать в контратаки. Тем не менее «засушить» и поймать на ошибке «Севилью» англичане не смогли. Всё решилось в концовке. На 88-й минуте после розыгрыша углового Эверу Банеге не помешали свободно навесить в штрафную на Лукаса Окампоса, который забил победный гол головой.

Анатолий Романов

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