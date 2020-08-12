А «Шахтёр» — то очень хорош! Может и «Интер» с МЮ убрать

Источник: AFP 2020

В Лиге Европы определились все полуфиналисты. В воскресенье, 16 августа «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей», а в понедельник, 17-го «Интер» с «Шахтёром». Напомним, все матчи «финала восьми» проходят в Германии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8f1471221439eb55763a" data-vnd="8f1471221439eb55763a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8f1471221439eb55763a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

С самого начала «Шахтёр» забрал мяч (более 70% владения в стартовый отрезок) и уже на 2-й минуте открыл счёт. На подаче углового защитники «Базеля» разобрали игроков «горняков», тем не менее прозевали рывок из глубины Жуниора Мораеса. Да ещё и голкипер Джордже Николич ошибся на выходе.

Футбол Лига Европы 2019/2020 1/4 финала, 11.08.2020, 22:00 Шахтер Д 4 Базель 1

Швейцарцы, казалось, просто не понимали, что противопоставить «Шахтёру», не имели нужного плана в атаке. Разве что за счёт индивидуальных действий могли что-то создать. Шикарный проход Афимико Пюлюлю подсластил пилюлю, но вингер не попал в ворота.

А вот «Шахтёр» в середине первого тайма забил второй гол. Быстрый контрвыпад украсил изящный пропуск мяча перед ударом Тайсона. Небольшой рикошет изменил направление полёта мяча, поэтому Николич оказался отыгран.

Уже к перерыву донецкая команда вполне наиграла на крупную победу. Создала ещё несколько моментов, один из которых завершился попаданием в перекладину. «Шахтёр» нанёс 12 ударов (в створ — 5), а «Базель» лишь семь, причём в створ не попал ни разу.

До середины второго тайма у «Базеля» почти ничего не получалось в атаке. «Горняки» хорошо держали мяч, высасывая тем самым силы у соперника. Но потом донецкая команда ненадолго потеряла контроль над игрой. Случились два спорных эпизода в штрафной «Шахтёра» с участием Додо (единоборство с Пюлюлю и попадание мяча в руку) — их проверял VAR. Оба раза судья не стал назначать пенальти, наверное, правильно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8axfX82c2UU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 75-й минуте счёт всё-таки стал крупным. Игроки «Базеля» почувствовали себя в спартаковской шкуре. Если в их пользу пенальти не поставили, то «Шахтёру» дали — за фол на Тайсоне. Алан Патрик пробил по центру, чего не ждал вратарь. После этого игра, по сути, закончилась. Дошло до того, что крайний защитник Додо подключился вперёд и забил четвёртый гол! Донецкая команда опять произвела очень солидное впечатление, она способна побороться с фаворитами Лиги Европы.

Футбол Лига Европы 2019/2020 1/4 финала, 11.08.2020, 22:00 Вулверхэмптон Уондерерс 0 Севилья 1

Во встрече «Вулверхэмптона» с «Севильей» тоже быстро определилась команда, завладевшая мячом и территориальным преимуществом. Испанцы заставили англичан обороняться низким блоком. Впрочем, представитель АПЛ был готов к такой игре. Команда Нуну не прессинговала, а грамотно перекрывала все зоны, мешала «Севилье» спокойно менять направление атак, переводить мяч с фланга на фланг. Шла достаточно медленная игра, которую мог вскрыть только первый гол.

«Вулверхэмптон» получил возможность забить его уже на 13-й минуте. Мощный и быстрый Адама Траоре убежал с центра поля, заработал пенальти. К «точке» подошёл Рауль Хименес. Проводящий хороший сезон форвард на сей раз сплоховал. Он неудачно пробил, а марокканский голкипер Боно показал себя во всей красе — выручил команду.

Второй тайм тоже получался однообразным, монотонным. Не сказать чтобы скучным, но всё-таки команды играли предсказуемо. Одним из самых ярких эпизодов стало попадание мяча в затылок итальянскому судье Даниэле Орсато после розыгрыша углового.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ybLnytxSK1o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вулверхэмптон» гнул свою линию. После замены перестроился с 5−3−2 на 5−4−1, очевидно, с целью лучше выбегать в контратаки. Тем не менее «засушить» и поймать на ошибке «Севилью» англичане не смогли. Всё решилось в концовке. На 88-й минуте после розыгрыша углового Эверу Банеге не помешали свободно навесить в штрафную на Лукаса Окампоса, который забил победный гол головой.