Турнир переболельщиков
В Лиссабоне открывается решающая стадия Лиги чемпионов.
В Лиссабоне открывается решающая стадия Лиги чемпионов.
Сегодня в Лиссабоне начинается турнир, которого еще не так давно не было в календаре, но который, в нем появившись, превратился в главное футбольное соревнование года. Это решающая часть Лиги чемпионов с участием восьми добравшихся до четвертьфинальной стадии клубов. А рассуждая об их шансах взять главный еврокубок, помимо факторов, которые всегда учитываются при составлении раскладов, нужно обязательно принимать во внимание и факторы, рожденные спецификой нынешнего сезона. И неизвестно, какие из них весят больше.
Лига чемпионов, остановленная в марте пандемией коронавируса, возобновилась еще в минувший уикенд четырьмя остававшимися несыгранными ответными матчами в парах стартового раунда. А сегодня начинается ее кульминационная часть. Восемь попавших в четвертьфинал клубов в Лиссабоне разыграют главный приз в том формате, который в баскетболе назвали бы «Финалом восьми». Это когда за короткий срок (в данном случае за полторы недели: финал на Estadio da Luz состоится 23 августа) проводят три стадии
Собственно, сам такой формат при попытке оценить расклад турнира заставляет проявить осторожность, снизить вес традиционных, что ли, аргументов вроде мощи и стоимости заявок соперников, их опыта, формы, которые они демонстрировали по ходу сезона.
Один матч на нейтральном поле — это ведь всегда шанс для прыжка выше головы, всегда шанс на озарение, которого никогда потом больше, может, и не будет.
Но в данном случае туману вместе с форматом нагоняет специфика изломанного коронавирусом сезона. Вот, допустим, та пара, которая играет в первый день «Финала восьми», — выскочка «Аталанта» против гиганта ПСЖ. Тут никак не обойтись без напоминания о том, что итальянский клуб, очень, кстати, бодрый во всех состязаниях на протяжении сезона, должен быть в идеальных кондициях — его национальный чемпионат завершился десять дней назад. А вот насчет того, какие кондиции должны быть сейчас у ПСЖ, можно только догадываться, и догадки будут, скорее всего, мрачными. Чемпионат Франции, единственный в «большой пятерке», так и не возобновился. А ПСЖ свой последний матч в нем провел даже не в марте, а на излете февраля. Дальше были пять месяцев простоя.
Все любопытно и в других парах. На следующий день после «Аталанты» и ПСЖ играют «Лейпциг» и «Атлетико». У немецкого клуба, конечно, гораздо скромнее бэкграунд, и перерыв в выступлениях у него, кстати, был довольно приличный: чемпионат Германии совершил ранний рестарт, но и рано, еще в июне, финишировал, а испанский забрался за середину июля.
Но «Атлетико» смотрелся тяжеловато что во внутренних, что в международных матчах, а в Лиссабон отправился, пережив ЧП: сразу у двух его игроков, Анхеля Корреа и Шиме Врсалько, обнаружили коронавирус. А Корреа, между прочим, один из ключевых персонажей мадридцев.
Спустя сутки настанет очередь наиболее яркого с точки зрения афиши четвертьфинала.
В нем жребий свел двух безусловных футбольных грандов — «Баварию» и «Барселону». И вряд ли должно удивлять, если на немецкий клуб будут ставить все же чуть активнее.
Концовка сезона в исполнении «Барселоны» была не слишком убедительной, а в плюс «Баварии» сыграл как раз тот факт, что его ответный матч с «Челси» в марте оказался в той половине 1/8 финала, что была перенесена. Мюнхенцы его сыграли в субботу, снова разнесли в пух и прах — 4:1 — «Челси» и, надо полагать, неплохо размялись. Правда, и «Барселона» в параллельном ответном матче 1/8 финала с «Наполи» выглядела весьма убедительно и легко расправилась с неаполитанцами — 3:1.
Завершится четвертьфинальная стадия противостоянием, про которое можно было бы сказать, что фаворит в нем слишком очевиден, потому что «Лион» ну никак не ровня «Манчестер Сити», а английский чемпионат, в отличие от французского, был доигран летом. Но опять же слегка смущает тот факт, что лионцы после колоссальной по продолжительности паузы вышли в пятницу на поле против «Ювентуса», примерно такого же по статусу соперника, как манчестерцы, и ничего, выбили его из Лиги чемпионов, которую в этом году выиграть, кажется, способен кто угодно.
Алексей Доспехов