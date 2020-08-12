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09:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Турнир переболельщиков

В Лиссабоне открывается решающая стадия Лиги чемпионов.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Сегодня в Лиссабоне начинается турнир, которого еще не так давно не было в календаре, но который, в нем появившись, превратился в главное футбольное соревнование года. Это решающая часть Лиги чемпионов с участием восьми добравшихся до четвертьфинальной стадии клубов. А рассуждая об их шансах взять главный еврокубок, помимо факторов, которые всегда учитываются при составлении раскладов, нужно обязательно принимать во внимание и факторы, рожденные спецификой нынешнего сезона. И неизвестно, какие из них весят больше.

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Лига чемпионов, остановленная в марте пандемией коронавируса, возобновилась еще в минувший уикенд четырьмя остававшимися несыгранными ответными матчами в парах стартового раунда. А сегодня начинается ее кульминационная часть. Восемь попавших в четвертьфинал клубов в Лиссабоне разыграют главный приз в том формате, который в баскетболе назвали бы «Финалом восьми». Это когда за короткий срок (в данном случае за полторы недели: финал на Estadio da Luz состоится 23 августа) проводят три стадии play-off, и каждая не из двух, а из одной встречи.

Бавария (Мюнхен)

Собственно, сам такой формат при попытке оценить расклад турнира заставляет проявить осторожность, снизить вес традиционных, что ли, аргументов вроде мощи и стоимости заявок соперников, их опыта, формы, которые они демонстрировали по ходу сезона.

Барселона (Барселона)

Один матч на нейтральном поле — это ведь всегда шанс для прыжка выше головы, всегда шанс на озарение, которого никогда потом больше, может, и не будет.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/4 финала, 12.08.2020, 22:00

Аталанта-ПСЖ-

Но в данном случае туману вместе с форматом нагоняет специфика изломанного коронавирусом сезона. Вот, допустим, та пара, которая играет в первый день «Финала восьми», — выскочка «Аталанта» против гиганта ПСЖ. Тут никак не обойтись без напоминания о том, что итальянский клуб, очень, кстати, бодрый во всех состязаниях на протяжении сезона, должен быть в идеальных кондициях — его национальный чемпионат завершился десять дней назад. А вот насчет того, какие кондиции должны быть сейчас у ПСЖ, можно только догадываться, и догадки будут, скорее всего, мрачными. Чемпионат Франции, единственный в «большой пятерке», так и не возобновился. А ПСЖ свой последний матч в нем провел даже не в марте, а на излете февраля. Дальше были пять месяцев простоя.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/4 финала, 13.08.2020, 22:00

РБ Лейпциг-Атлетико-

Все любопытно и в других парах. На следующий день после «Аталанты» и ПСЖ играют «Лейпциг» и «Атлетико». У немецкого клуба, конечно, гораздо скромнее бэкграунд, и перерыв в выступлениях у него, кстати, был довольно приличный: чемпионат Германии совершил ранний рестарт, но и рано, еще в июне, финишировал, а испанский забрался за середину июля.

Но «Атлетико» смотрелся тяжеловато что во внутренних, что в международных матчах, а в Лиссабон отправился, пережив ЧП: сразу у двух его игроков, Анхеля Корреа и Шиме Врсалько, обнаружили коронавирус. А Корреа, между прочим, один из ключевых персонажей мадридцев.

Спустя сутки настанет очередь наиболее яркого с точки зрения афиши четвертьфинала.

В нем жребий свел двух безусловных футбольных грандов — «Баварию» и «Барселону». И вряд ли должно удивлять, если на немецкий клуб будут ставить все же чуть активнее.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/4 финала, 14.08.2020, 22:00

Барселона-Бавария-

Концовка сезона в исполнении «Барселоны» была не слишком убедительной, а в плюс «Баварии» сыграл как раз тот факт, что его ответный матч с «Челси» в марте оказался в той половине 1/8 финала, что была перенесена. Мюнхенцы его сыграли в субботу, снова разнесли в пух и прах — 4:1 — «Челси» и, надо полагать, неплохо размялись. Правда, и «Барселона» в параллельном ответном матче 1/8 финала с «Наполи» выглядела весьма убедительно и легко расправилась с неаполитанцами — 3:1.

Завершится четвертьфинальная стадия противостоянием, про которое можно было бы сказать, что фаворит в нем слишком очевиден, потому что «Лион» ну никак не ровня «Манчестер Сити», а английский чемпионат, в отличие от французского, был доигран летом. Но опять же слегка смущает тот факт, что лионцы после колоссальной по продолжительности паузы вышли в пятницу на поле против «Ювентуса», примерно такого же по статусу соперника, как манчестерцы, и ничего, выбили его из Лиги чемпионов, которую в этом году выиграть, кажется, способен кто угодно.

Алексей Доспехов

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