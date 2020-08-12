«Краснодар» начнет выступление в Лиге чемпионов с раунда плей-офф квалификации
ТАСС, 12 августа. Российский футбольный клуб «Краснодар» начнет выступление в Лиге чемпионов сезона-2020/21 с раунда
ТАСС, 12 августа. Российский футбольный клуб «Краснодар» начнет выступление в Лиге чемпионов сезона-2020/21 с раунда
Во вторник состоялись заключительные матчи четвертьфинала Лиги Европы сезона-2019/20.
В полуфиналах сыграют английский «Манчестер Юнайтед», испанская «Севилья», итальянский «Интер» и украинский «Шахтер». Победитель Лиги Европы получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, однако все эти команды уже завоевали путевку в основной раунд турнира благодаря выступлению в национальных чемпионатах.
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