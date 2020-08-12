«Краснодар» начнет выступление в Лиге чемпионов с раунда плей-офф квалификации

Источник: РИА "Новости"

Во вторник состоялись заключительные матчи четвертьфинала Лиги Европы сезона-2019/20.

Краснодар (Краснодар) Все о команде

В полуфиналах сыграют английский «Манчестер Юнайтед», испанская «Севилья», итальянский «Интер» и украинский «Шахтер». Победитель Лиги Европы получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, однако все эти команды уже завоевали путевку в основной раунд турнира благодаря выступлению в национальных чемпионатах.

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Из-за этого освободилась ещё одна путевка в групповой этап, она достанется французскому «Ренну». Команда заняла третье место в чемпионате Франции, которая занимает пятую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), и должна была стартовать в Лиге чемпионов следующего сезона с третьего квалификационного раунда пути представителей лиг, как и «Краснодар». Из-за этого «Краснодар» автоматически пройдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.