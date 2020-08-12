Боевые выезды и могильщики БАТЭ. Как соперничали казахстанские и белорусские клубы в еврокубках

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Впервые противостояние команд из Казахстана и Беларуси произошло в сезоне-2006/07. В первом квалификационном раунде Кубка Интертото карагандинский «Шахтер» встречался с «МТЗ-Рипо» из Минска. Соперники обменялись выездными победами. В Караганде белорусы выиграли с разгромным счетом 5:1, единственный гол у хозяев забил Нилтон Мендес.

В Минске карагандинцы выиграли со счетом 3:1. В составе «горняков» отличились Вячеслав Руснак, Рафаэль Уразбахтин и Михаил Глушко.

На старте квалификации Лиги чемпионов-2013/14 карагандинцы встретились с БАТЭ. Сильнейший белорусский клуб, до этого несколько сезонов подряд выступавший в еврокубках, значился фаворитом в противостоянии с «Шахтером», но в итоге оказался без евроосени. В Борисове казахстанцы победили со счетом 1:0. Единственный гол забил Сергей Хижниченко.

В ответной встрече «Шахтер» также выиграл со счетом 1:0. Победу «горнякам» принес белорус с казахстанским гражданством Игорь Зенькович.

В сезоне-2016/17 БАТЭ встречался уже с «Астаной» на стадии раунда плей-офф Лиги Европы. В столице Казахстана хозяева, благодаря голам Жуниора Кабананги и Азата Нургалиева, выиграли 2:0.

В ответном матче, после гола хозяев в исполнении уроженца Карагандинской области Михаила Гордейчука, который потом выступал в «Тоболе», гостям удался камбэк. Отличились Неманья Максимович и Патрик Твумаси. Белорусы от поражения спаслись в конце игры, но по сумме двух матчей «Астана» выиграла 4:2. БАТЭ, впервые после неудачи с «Шахтером», вновь вылетел из еврокубков.

Следующее фиаско БАТЭ в еврокубках опять произошло после игр с казахстанским клубом. И могильщиком борисовчан снова стала «Астана». Команды встретились в раунде плей-офф Лиги Европы-2019/20.

В Нур-Султане «Астана» благодаря голам Марина Томасова, Юрия Логвиненко и Рунара Мар Сигурьонссона выиграла со счетом 3:0. В ответной игре белорусы одержали победу с недостаточным для успеха по сумме двух матчей счетом — 2:0.

Это была четвертая дуэль казахстанских и белорусских клубов.

Отметим, что игра пройдет в Бресте в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.

Победитель пары будет определен по итогам одного матча. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти.