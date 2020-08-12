На стадии ¼ финала Лиги чемпионов футболистов обяжут сдавать допинг-тест перед зеркалом

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что пляжи и достопримечательности Лиссабона будут закрыты, футболистам разрешено покидать отели только с предварительного согласия, но даже в этом случае нельзя контактировать с третьими лицами. В гостинице у игроков должна быть отдельная обеденная зона, еду может подавать только персонал команды. Стирать одежду также имеет право только персонал.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8f1471221439eb55763a" data-vnd="8f1471221439eb55763a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8f1471221439eb55763a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

За день до каждой игры будут проводиться тесты на коронавирус. УЕФА пообещал, что будет оглашать результаты не позднее чем за шесть часов до начала матча. В условиях вспышки COVID-19 выступление команды должно быть продолжено, если она может выставить 13 игроков и вратаря из изначальной заявки. В противном случае разрешается дозаявлять футболистов.

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На сдачу допинг-тестов также влияет обязательная социальная дистанция. При сдаче мочи спортсмен будет ставить рядом зеркало, чтобы допинг-офицер видел происходящее с расстояния.

Также игрокам запрещено меняться футболками, но вымпелами можно.

Все четвертьфинальные матчи пройдут в Португалии. Победитель будет выявляться по итогам одной игры. Финал состоится 23 августа в Лиссабоне.