Экс-тренер казахстанского клуба из Беларуси сравнил шансы «Астаны» и «Динамо-Брест» в Лиге чемпионов

«Я думаю, что в паре “Динамо-Брест” — “Астана” равенство по силам. Минус “Астаны” — это долгое отсутствие игровой практики. Кроме того, для казахстанского клуба эта игра выездная. Также к минусам отнесу позднее начало матча — в 00:00 по времени Нур-Султана. Это очень поздно в плане адаптации. Нужно решать, когда прилетать, когда готовиться. К плюсам отнесу лучшую физическую готовность вашего клуба по сравнению с “Динамо”. Кроме того, на руку “Астане” может стать вероятное отсутствие зрителей на игре. В Бресте была бы большая поддержка, но в силу регламента это невозможно. Так что примерный паритет между соперниками. Все будут решать индивидуальные особенности игроков и то, насколько “Астана” сможет нейтрализовать Милевского. Кого выделить в составе “Астаны”? Сложно сказать, я не видел этих игроков в деле долгое время. Чемпионат не играется в Казахстане с марта. Очень тяжело держать состояние и физическую готовность на определенном уровне на протяжении пяти месяцев», — заявил Дулуб.