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14:34 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер казахстанского клуба из Беларуси сравнил шансы «Астаны» и «Динамо-Брест» в Лиге чемпионов

ФК «Астана» и «Динамо-Брест», которые встретятся в первом матче квалификации Лиги чемпионов-2020/21, являются равными по силам соперниками. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz высказал белорусский специалист Олег Дулуб, ранее возглавлявший ФК «Атырау». Он назвал факторы, которые могут иметь решающее значение в определении победителя пары.

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Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что в паре “Динамо-Брест” — “Астана” равенство по силам. Минус “Астаны” — это долгое отсутствие игровой практики. Кроме того, для казахстанского клуба эта игра выездная. Также к минусам отнесу позднее начало матча — в 00:00 по времени Нур-Султана. Это очень поздно в плане адаптации. Нужно решать, когда прилетать, когда готовиться. К плюсам отнесу лучшую физическую готовность вашего клуба по сравнению с “Динамо”. Кроме того, на руку “Астане” может стать вероятное отсутствие зрителей на игре. В Бресте была бы большая поддержка, но в силу регламента это невозможно. Так что примерный паритет между соперниками. Все будут решать индивидуальные особенности игроков и то, насколько “Астана” сможет нейтрализовать Милевского. Кого выделить в составе “Астаны”? Сложно сказать, я не видел этих игроков в деле долгое время. Чемпионат не играется в Казахстане с марта. Очень тяжело держать состояние и физическую готовность на определенном уровне на протяжении пяти месяцев», — заявил Дулуб.

Астана (Нур-Султан)

54-летний Дулуб возглавлял «Атырау» с мая по сентябрь 2019 года и вывел «нефтяников» в финал Кубка Казахстана. Ранее в Беларуси он тренировал минское «Динамо» и БАТЭ, а в чемпионате Украины работал с «Карпатами» и «Черноморцем».

Напомним, что «Астана» сыграет с белорусским клубом на выезде. Матч пройдет в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.

Победитель пары будет определен по итогам одной встречи. В случае необходимости команды сыграют дополнительное время и будет назначена серия пенальти.

Во втором раунде победитель пары «Астана» — «Динамо-Брест» встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского «Коннас-Ки» и боснийского «Сараево».

Алишер Абдулин  .

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