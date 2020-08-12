УЕФА назначил судей на первый матч «Астаны» в Лиге чемпионов

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Обслуживать встречу будет польская бригада судей во главе с Томашем Мусялом.

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Помогать ему будут соотечественники Радослав Сейка и Марцин Бонек, четвертый судья — Павел Рачковски.

Сам матч состоится в Бресте в ночь с 18 на 19 августа, начало в 00:00 по времени Нур-Султана.

На данной стадии турнира победитель определится по итогам одного матча. В случае ничьей будут назначены дополнительное время или серия пенальти.