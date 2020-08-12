УЕФА назначил судей на первый матч «Астаны» в Лиге чемпионов
УЕФА назначил арбитров на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между брестским «Динамо» и «Астаной».
УЕФА назначил арбитров на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между брестским «Динамо» и «Астаной».
Обслуживать встречу будет польская бригада судей во главе с Томашем Мусялом.
Помогать ему будут соотечественники Радослав Сейка и Марцин Бонек, четвертый судья — Павел Рачковски.
Сам матч состоится в Бресте в ночь с 18 на 19 августа, начало в 00:00 по времени
На данной стадии турнира победитель определится по итогам одного матча. В случае ничьей будут назначены дополнительное время или серия пенальти.
Победитель пары «Астана» — «Динамо» во втором квалификационном раунде ЛЧ встретится с сильнейшим в противостоянии валлийского «Коннас-Ки» и боснийского «Сараево».