В «Кайрате» назвали главное свое преимущество в первом матче Лиги Европы

— Камо, как прокомментируешь результат жеребьевки?

— Жеребьевка как жеребьевка. Лично для меня будет очень приятно играть против армянской команды.

— Что знаешь о клубе «Ноа»? Есть ли у тебя там знакомые?

— Знаю, что это молодая команда. В этом году они выиграли Кубок и Суперкубок Армении. Вторые в чемпионате. Команда крепкая, дисциплинированная. Бьются до конца. Очень хороший коллектив. Да, конечно, у меня есть знакомые в этой команде. Я хорошо знаком с их директором — Артуром Саакяном. Мы вместе начинали играть в футбол.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

— В составе «Ноа» играет твой однофамилец — Беник Оганесян.

— Да, мы знакомы. Были периоды, когда мы играли вместе в сборной. Мы однофамильцы, в Армении очень много Оганесянов.

— Не расстраивает тот факт, что матч пройдет в Алматы, а не в родной Армении?

— Для меня было бы приятно играть на родине, но нужно учесть тот факт, что я игрок «Кайрата». Играть на своем поле, на «Центральном» — это преимущество для нас. Нужно приложить все усилия, чтобы мы прошли дальше.