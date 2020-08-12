В «Кайрате» назвали главное свое преимущество в первом матче Лиги Европы

— Камо, как прокомментируешь результат жеребьевки?
— Жеребьевка как жеребьевка. Лично для меня будет очень приятно играть против армянской команды.
— Что знаешь о клубе «Ноа»? Есть ли у тебя там знакомые?
— Знаю, что это молодая команда. В этом году они выиграли Кубок и Суперкубок Армении. Вторые в чемпионате. Команда крепкая, дисциплинированная. Бьются до конца. Очень хороший коллектив. Да, конечно, у меня есть знакомые в этой команде. Я хорошо знаком с их директором — Артуром Саакяном. Мы вместе начинали играть в футбол.
— В составе «Ноа» играет твой однофамилец — Беник Оганесян.
— Да, мы знакомы. Были периоды, когда мы играли вместе в сборной. Мы однофамильцы, в Армении очень много Оганесянов.
— Не расстраивает тот факт, что матч пройдет в Алматы, а не в родной Армении?
— Для меня было бы приятно играть на родине, но нужно учесть тот факт, что я игрок «Кайрата». Играть на своем поле, на «Центральном» — это преимущество для нас. Нужно приложить все усилия, чтобы мы прошли дальше.
Матч пройдет 27 августа в Алматы, начало в 20:00 по времени Нур-Султана. Победитель определится по итогам одной встречи — в случае ничьей назначат дополнительное время и серию пенальти.