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15:49 (мск), источник: Vesti.kz

В «Кайрате» назвали главное свое преимущество в первом матче Лиги Европы

Полузащитник «Кайрата» и сборной Армении по футболу Камо Оганесян прокомментировал результаты жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги Европы и поделился ожиданиями от игры с армянским клубом «Ноа».

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— Камо, как прокомментируешь результат жеребьевки?
— Жеребьевка как жеребьевка. Лично для меня будет очень приятно играть против армянской команды.

— Что знаешь о клубе «Ноа»? Есть ли у тебя там знакомые?
— Знаю, что это молодая команда. В этом году они выиграли Кубок и Суперкубок Армении. Вторые в чемпионате. Команда крепкая, дисциплинированная. Бьются до конца. Очень хороший коллектив. Да, конечно, у меня есть знакомые в этой команде. Я хорошо знаком с их директором — Артуром Саакяном. Мы вместе начинали играть в футбол.

Кайрат (Алма-Ата)

— В составе «Ноа» играет твой однофамилец — Беник Оганесян.
— Да, мы знакомы. Были периоды, когда мы играли вместе в сборной. Мы однофамильцы, в Армении очень много Оганесянов.

— Не расстраивает тот факт, что матч пройдет в Алматы, а не в родной Армении?
— Для меня было бы приятно играть на родине, но нужно учесть тот факт, что я игрок «Кайрата». Играть на своем поле, на «Центральном» — это преимущество для нас. Нужно приложить все усилия, чтобы мы прошли дальше.

Матч пройдет 27 августа в Алматы, начало в 20:00 по времени Нур-Султана. Победитель определится по итогам одной встречи — в случае ничьей назначат дополнительное время и серию пенальти.

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