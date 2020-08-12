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23:10 (мск), источник: ТАСС

УЕФА присудил «Дрите» техническое поражение в финале предварительного раунда ЛЧ

ТАСС, 12 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил косовскому клубу «Дрита» техническое поражение в финальном матче предварительного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 против североирландского «Линфилда» из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Источник: AFP 2020

7 августа результат теста на коронавирус одного из игроков «Дриты» показал положительный результат, он был отправлен на карантин вместе с футболистом, который с ним контактировал. За день до встречи с «Линфилдом» была проведена еще одна серия тестов, по итогам которой еще у одного игрока «Дриты» было подтверждено наличие коронавируса. УЕФА совместно с представителями органов здравоохранения Швейцарии принял решение поместить всю команду на карантин.

Решение о присуждении технического поражения со счетом 0:3 было принято апелляционным органом УЕФА.

Матч должен был пройти в швейцарском Ньоне 11 августа, победитель встречи должен был выйти в первый квалификационный раунд турнира.

Лига чемпионов сезона-2019/20 будет завершена 23 августа.

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