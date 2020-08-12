УЕФА присудил «Дрите» техническое поражение в финале предварительного раунда ЛЧ

7 августа результат теста на коронавирус одного из игроков «Дриты» показал положительный результат, он был отправлен на карантин вместе с футболистом, который с ним контактировал. За день до встречи с «Линфилдом» была проведена еще одна серия тестов, по итогам которой еще у одного игрока «Дриты» было подтверждено наличие коронавируса. УЕФА совместно с представителями органов здравоохранения Швейцарии принял решение поместить всю команду на карантин.